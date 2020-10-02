6 yaşındaki çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi
Sultangazi'de, bir kişi, 6 yaşındaki çocuğun eline silah vererek, ateş açtırdı ve yetmezmiş gibi bu görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı
|02 Ekim 2020 11:59
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Sultangazi Yayla Mahallesi'nde S. K. isimli kişi, 6 yaşındaki kız çocuğunun eline kurusıkı tabanca vererek, havaya iki el ateş ettirdi. Çocuğun o anlarını cep telefonu kamerasına kaydeden S.K., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
"NASIL SIKTIM AMA"
Görüntülerde, küçük çocuğun "abi korkuyorum ama neyse" deyip silahın tetiğine basarak havaya ateş ettiği görülüyor. Yeniden havaya ateş eden küçük çocuğun "nasıl sıktım ama" dediği görüntülere yansıyor.
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