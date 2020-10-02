YKS 2020'de en çok boş kalan önlisans bölümleri
|02 Ekim 2020 12:08
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ÖSYM, 2020 YKS ek yerleştirme sonuçlarını bugün açıkladı. Açıklanan istatistiklere bakıldığında Önlisans'tan en çokBüro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünün boş kaldığı görülüyor.
İşte yerleştirmelerde en çok boş kalan önlisans bölümleri
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1242
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 972
Bankacılık ve Sigortacılık 685
İşletme Yönetimi 576
Lojistik 537
Yerel Yönetimler 491
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 473
Dış Ticaret 451
İnşaat Teknolojisi 430
Maliye 416
Çağrı Merkezi Hizmetleri 296
Organik Tarım 290
Turizm ve Otel İşletmeciliği 278
Geleneksel El Sanatları 257
Posta Hizmetleri 249
Tekstil Teknolojisi 236
Mimari Restorasyon 234
Özel Güvenlik ve Koruma 224
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 213
Radyo ve Televizyon Programcılığı 199
Pazarlama 198
Moda Tasarımı 197
Basım ve Yayım Teknolojileri 194
Makine 187
Mimari Dekoratif Sanatlar 186
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 182
Elektronik Teknolojisi 167
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 164
Yapı Denetimi 153
Seramik ve Cam Tasarımı 132
Grafik Tasarımı 127
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 124
Süt ve Ürünleri Teknolojisi 119
Medya ve İletişim 114
İnsan Kaynakları Yönetimi 110
Elektronik Haberleşme Teknolojisi 105
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 96
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 96
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 95
Mobilya ve Dekorasyon 94
Elektrik 94
Giyim Üretim Teknolojisi 94
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 90
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 89
İç Mekan Tasarımı 88
Coğrafi Bilgi Sistemleri 87
Emlak Yönetimi 86
Kooperatifçilik 82
Bahçe Tarımı 80
Makine Resim ve Konstrüksiyonu 752020 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
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