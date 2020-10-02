1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YKS 2020'de en çok boş kalan önlisans bölümleri

ÖSYM, 2020 YKS ek yerleştirme sonuçlarını bugün açıkladı. Açıklanan istatistiklere bakıldığında Önlisans'tan en çokBüro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünün boş kaldığı görülüyor.
 02 Ekim 2020 12:08
+Aa- Yazdır
YKS 2020'de en çok boş kalan önlisans bölümleri

ÖSYM, 2020 YKS ek yerleştirme sonuçlarını bugün açıkladı. Açıklanan istatistiklere bakıldığında Önlisans'tan en çokBüro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünün boş kaldığı görülüyor.

İşte yerleştirmelerde en çok boş kalan önlisans bölümleri

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1242

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 972

Bankacılık ve Sigortacılık 685

İşletme Yönetimi 576

Lojistik 537

Yerel Yönetimler 491

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 473

Dış Ticaret 451

İnşaat Teknolojisi 430

Maliye 416

Çağrı Merkezi Hizmetleri 296

Organik Tarım 290

Turizm ve Otel İşletmeciliği 278

Geleneksel El Sanatları 257

Posta Hizmetleri 249

Tekstil Teknolojisi 236

Mimari Restorasyon 234

Özel Güvenlik ve Koruma 224

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 213

Radyo ve Televizyon Programcılığı 199

Pazarlama 198

Moda Tasarımı 197

Basım ve Yayım Teknolojileri 194

Makine 187

Mimari Dekoratif Sanatlar 186

Turizm ve Seyahat Hizmetleri 182

Elektronik Teknolojisi 167

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 164

Yapı Denetimi 153

Seramik ve Cam Tasarımı 132

Grafik Tasarımı 127

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 124

Süt ve Ürünleri Teknolojisi 119

Medya ve İletişim 114

İnsan Kaynakları Yönetimi 110

Elektronik Haberleşme Teknolojisi 105

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 96

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 96

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 95

Mobilya ve Dekorasyon 94

Elektrik 94

Giyim Üretim Teknolojisi 94

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 90

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 89

İç Mekan Tasarımı 88

Coğrafi Bilgi Sistemleri 87

Emlak Yönetimi 86

Kooperatifçilik 82

Bahçe Tarımı 80

Makine Resim ve Konstrüksiyonu 75

2020 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
YKS 2020'de en çok mühendislik bölümleri boş kaldı
02 Ekim 2020 11:56		 2020 YKS milli sporcu tercih kılavuzu yayımlandı
02 Ekim 2020 11:39
Bulduğu yöntemle uzaktan eğitimi eğlenceli hale getirdi
30 Eylül 2020 13:49		 Engelli Ayşe, fedakar öğretmeni sayesinde uzaktan eğitim sevinci yaşıyor
29 Eylül 2020 18:10
Türkiye'nin ilk termal uygulama oteline ödenek
28 Eylül 2020 17:47		 Sınıfların hava kalitesine ilişkin uyarı
28 Eylül 2020 15:12
AÖF 2. üniversite kayıtları devam ediyor
28 Eylül 2020 14:58		 Bu mahallede EBA'ya giremiyorlar... Ne telefon çekiyor, ne internet altyapısı var
28 Eylül 2020 14:14
2020 İOKBS: Bursluluk sınav sonuçları açıklandı
27 Eylül 2020 23:31		 Yozgat Bozok Üniversitesinde kenevir hasadı başladı
27 Eylül 2020 21:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:37 - Eski bakan Zeki Ergezen vefat etti12:35 - 'Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diyen kadının yargılandığı davada karar12:33 - Bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamı yakalandı12:31 - Balıkesir merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 13 gözaltı12:28 - Filyasyon ekiplerinin özverili çalışmasıyla bu ildeki vaka sayısı kontrol altına alındı12:26 - Gün ortasında döviz fiyatları
12:22 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi12:17 - Tecavüzle suçlanan Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılıyor12:12 - Bakan Soylu açıkladı: E-imza da kimliklere yüklenecek12:09 - Türksat 5A uydusu 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak12:08 - YKS 2020'de en çok boş kalan önlisans bölümleri11:59 - 6 yaşındaki çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi
11:56 - Polisi gören ceza yememek için çenesi ve kolundaki maskeyi taktı11:56 - YKS 2020'de en çok mühendislik bölümleri boş kaldı11:54 - Eylül'de 12'si arananlar listesinde 171 terörist etkisiz hale getirildi11:51 - 'Bir insanın sevdiğini son kez görememesi çok acı'11:44 - Ayasofya-i Kebir Camii'ni 1,5 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti
11:39 - 2020 YKS milli sporcu tercih kılavuzu yayımlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Üç sınıf için yüz yüze eğitim gündemde
İşte en çok ve en az korona hastası olan iller
1 milyon taşeron için ikinci bahar
KPSS 2020/12 tercih kılavuzu yayımlandı
ABD Başkanı Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Üniversitede tacizde ikinci perde... Öğrenciler ayaklandı
Bir ilimizde esnek çalışma iptal edildi
CHP'li Gökçen'den KPSS sorularında farklılık iddiası
Hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkarmıştı... İşte sonuç
Kars Belediyesi'ne Kayyum atandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sağlık bakanı'nı istifaya davet ediyoruz 2
ÇED raporu 3
peksimet 2
yalın üretim 1
01.10.2020 barcelona vs cska moskova maçı 1
toplu taşımalarda hes kodu istenmesi 1
gram altın 4
ardeb 1
Safiye 3
01.10.2020 elektriğe gelen zam 2
SON İLANLAR
Uludağ İhracatçı Birlikleri 3 Uzman Yardımcısı Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon Birlikleri 1 Personel Alacak
Türkiye İhracatçılar Meclisi 6 Personel Alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam