Türksat 5A uydusu 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak
|02 Ekim 2020 12:09
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A'nın uzaya gönderileceğini belirterek, "Türksat 5A uydusunu teslim aldık, 30 Kasım'da uzaya fırlatacağız." ifadesini kullandı.
Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, AIRBUS D&S tarafından üretim süreçleri ve test aşamaları tamamlanan TÜRKSAT 5A uydusunun Bakanlık ve Türksat yetkilileri tarafından teslim alındığını bildirdi.
Uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A'nın uzaya gönderileceğini belirten Karaismailoğlu, "Türksat 5A uydusunu teslim aldık, 30 Kasım'da uzaya fırlatacağız. Yine Türksat 5B uydusunu da 2021'in ikinci çeyreğinde faaliyete geçirmeyi ve fırlatmayı hedefliyoruz. Türksat 6A uydumuz için de çalışmalar devam ediyor. Kendi mühendislerimiz tarafından yerli ve milli olarak üretilen uydumuzu da 2022 yılı içinde uzaya fırlatmayı hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.
Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun SpaceX firmasının Florida'da bulunan Cape Canaveral'daki fırlatma merkezine gönderileceğini, bu uydunun yaklaşık 1 ay sürecek hazırlıklar sonrasında Falcon 9 roketiyle uzaya gönderileceğini aktardı.
- Türksat 5A 2021'nin ikinci çeyreği içinde hizmete başlaması planlanıyor
Türksat 5A uydusuyla Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunulacağını ifade eden Karaismailoğlu, "Karada, havada, denizde, raylı sistemlerde müthiş bir vizyon geliştirdik. Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan TÜRKSAT 5A uydusunun 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşması için yapacağı yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesi ve Türksat 5A uydusunun 2021'in ikinci çeyreği içinde hizmete başlamasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
- 31 derece doğu yörüngesindeki haklar 30 yıl korunacak
31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek olan uydunun manevra ömrüyle Türkiye'nin 31 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacağını da vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"10 kilovat faydalı yük gücüyle hizmete girdiğinde Türksat 5A, Türksat filosunun en güçlü uydusu olacak. Uzay teknolojileri konusunda bundan sonra teknoloji üreten, geliştiren ve ihraç eden bir konuma gelmek için canla başla bütün milletimizle çalışıyoruz."
Uydu sahibi 30 ülkeden biriyiz.🇹🇷Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) October 2, 2020
31° Doğu yörüngesinde hizmet verecek 5. nesil haberleşme uydusu test aşamaları tamamlanıp @turksat mühendislerimiz tarafından teslim alındı.
TÜRKSAT 5A uydusunu 30 Kasım 2020de Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatacağız. 🚀 pic.twitter.com/OkrIC3novu
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