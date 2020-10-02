Filyasyon ekiplerinin özverili çalışmasıyla bu ildeki vaka sayısı kontrol altına alındı

Eylül ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının en fazla arttığı 5 ilden biri olan Van'da, ev ev dolaşıp temaslı kişileri tespit ederek kayıt altına alan filyasyon ekipleri, özverili çalışmalarıyla vaka artış hızının kontrol altına alınmasına katkı sundu.

Geçen ay Türkiye'de vaka artışının en çok yaşandığı illerden biri olan Van'da, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ziyaretinin ardından daha sıkı önlemler alınırken, salgının kontrol altına alınması amacıyla filyasyon ekiplerinin sayısı da artırıldı.

Kentte Kovid-19 testleri pozitif çıkanların evlerinde karantinada kalmaları, temaslı olduğu kişilerin tespit edilmesi için gece gündüz çalışan sağlık ekipleri, özel kıyafetleriyle evleri tek tek dolaşarak vaka sayılarının düşmesinde önemli bir görev üstlendi.

İkişerli gruplar halinde evlerinde tedavi gören hastalara ilaçlarını ulaştıran, izolasyonda olanların kurallara uyup uymadıklarını kontrol eden filyasyon ekipleri, testleri evlerden alarak hastaneye gitme sürecinde ortaya çıkan bulaş riskini de engelledi.

Yürütülen özverili çalışmalar sonucu geçen aya oranla vaka sayısının büyük oranda azaldığı kentte, alınan önlemlere rağmen karantina ve izole kurallarına uymayan 150 kişi kentteki yurtlara yerleştirildi.

- "Alınan önlemler sayesinde hasta sayımız 3'te 2 azaldı"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, salgının ortaya çıktığı ilk zamanlarda komşu ülke İran'da vakaların görülmesiyle sınır geçişlerinde sıkı önlemler aldıklarını söyledi.

Alınan tedbirlerle salgının İran'dan Van'a geçişine engel olduklarını vurgulayan Bilmez, virüsün daha çok ülke içindeki geçişler nedeniyle kente taşındığını belirtti.

Kurban Bayramı'ndan sonra vaka sayılarında ciddi bir artışın yaşandığını ancak alınan önlemlerle bu oranın düşüşe geçtiğini ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:

"Özellikle Kurban Bayramı'ndan sonra özellikle 65 yaş üstü vaka sayıları arttı. Sağlık Bakanımızın Van'a gelerek kentimizdeki durumu masaya yatırmasının ardından her şey yeniden planlandı. Daha sıkı önlemler alındı. 100 civarındaki filyasyon ekibi sayısı 150'ye çıkarıldı. Kamu kurumlarına araç desteği verildi. Daha önce şüpheli vakalarımızın hepsi hastaneye geliyordu. Hastanenin önündeki beklemede bir bulaş riski oluşuyordu. Bir kriz ve çağrı merkezi oluşturduk. Hem izole edilen vatandaşlarımızın takibini hem de şikayetlerini buradan aldık. Doktorlarımız ve sağlık çalışanları 24 saat esasına göre burada hizmet veriyor. Bu çalışmadan sonra Kovid-19 şüphesiyle acile gelen hasta sayımızda neredeyse 3'te 2 oranında azalma meydana geldi. Bu da hastanelerimizin yükünü oldukça azalttı."

- "Karantinaya uymayan 150 kişi yurda yerleştirildi"

Kısa süre önce durumu ağır olmayan hastaların takibinin evde yapıldığını, kriz merkezindeki nöbetçi doktorların da hastayı evde muayene ettiğini anlatan Bilmez, numunelerin evlerden alındığını, ihtiyaç duyulması durumunda da hastanın ambulansla hastaneye götürülerek toplu taşıma araçlarına binmesinin önüne geçildiğini aktardı.

Hastanelerde Kovid-19 hastaları için ayrılan 149 yoğun bakım yatağına ilave 170 yatak daha hazırlamaya başladıklarını dile getiren Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yoğun bakımda yatan hasta sayımız 50 civarında. Yatak kapasitemizin sadece yüzde 40'ı dolmuş durumda. Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan ekipler de iş yeri, toplu taşıma ve caddelerde ciddi denetimler yapıyor. İzolasyonda olup da bunu ihlal edenler için de 350 odalı bir yurt ayırdık. Şimdiye kadar izolasyonu ihlal eden 150'nin üzerinde kişiyi yakalayarak bu yurda yerleştirdik. Bunlardan 50'si pozitif vakaydı. Vatandaşlarımızdan izole olanların ya da evde tedavisi devam edenlerin kesinlikle dışarı çıkmaması gerekiyor. Hasta olanların kriz merkezini aramalarını istiyoruz. Kimse kendi imkanlarıyla hastaneye gitmesin. Test numuneleri artık evden alınıyor."

- "Çok önemli başarılar elde ettik"

Halk Sağlığı Uzmanı ve filyasyon ekibi sorumlusu Dr. Dicle Bora da dev bir filyasyon ekibiyle kent genelindeki vaka ve temaslıların yardımına koştuklarını anlattı.

Her sabah yapılan değerlendirme toplantısının ardından özel kıyafetler giyerek ikişerli gruplar halinde önceden tespit edilen vaka ve temaslıların evlerine gittiklerini belirten Bora, "Koruyucu tüm kıyafetlerimizi giydikten sonra ilaçlarımızı alarak vakaların adreslerine gidiyoruz. Hastane ve yakınlarını bilgilendiriyoruz. Ortak kullanılan alanların sürekli dezenfekte edilmesi için uyarılarda bulunuyoruz. Salgın riskini en aza düşürmeye çalışıyoruz. Salgın belirtisi olanların numunelerini evlerinden alıyoruz. Vaka ve temas kurduğu kişilerin kesinlikle dışarı çıkmasını istemiyoruz. Bu yüzden tüm sağlık hizmetini evlerine taşıyoruz. Aylardan beridir yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve çok önemli başarılar elde ettik. Vaka ve temas kurulan kişileri tespit ederek salgının daha az yayılmasını sağlıyoruz. Bu yüzden salgının kontrol edilmesinde en önemli unsur filyasyondur." ifadelerini kullandı.