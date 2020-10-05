Belediye personeline ilişkin 37 adet görüş

COVİD -19'DAN ÖLEN VATANDAŞLARIN DEFNİ BÖYLE YAPILIYOR Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenaze işlemleri, koruyucu tedbirler kapsamında önceden ilaçlama yapılarak hazırlanan ve sadece Covit-19 cenazelerinin defnedildiği alanda İslami usullere göre gerçekleştiriliyor. Covid -19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenaze işlemleri, Erzincan’da görüntülendi.