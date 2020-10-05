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Belediye personeline ilişkin 37 adet görüş

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belediye personeline ilişkin 2020 tarihli 37 adet görüşü internet sitesinden yayımladı
 05 Ekim 2020 00:02
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Belediye personeline ilişkin 37 adet görüş

Belediye personeline ilişkin 37 adet yeni görüş

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü belediye personeline ilişkin 37 adet görüşü internet sitesinde yayımladı.

İŞTE O GÖRÜŞ YAZILARI

15.09.2020

83683335-929-E.193463

Üniversitelerin "uluslararası ilişkiler" ve "işletme" lisans programından mezun olanların, hangi unvanlarda sözleşmeli personel olarak çalıştırılabileceği hakkında

10.09.2020

83683335-929-E.187048

Belediye Başkan Yardımcısı kadrosuna atanma hakkında

28.08.2020

83683335-929-E.181743

Sözleşmeli personelin programcı kadrosunda çalıştırılıp çalıştırılmayacağı hakkında

13.08.2020

23663589/169732

Ekonomist Kadrosunda Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkında

10.08.2020

83683335-622.02-E.166639

İç Mimarlık mezunu olan personelin sözleşmeli olarak mimar veya dekoratör kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında

27.07.2020

83683335-929-E.159144

Belediye Başkan yardımcısı iken Müdür kadrosuna atanma hakkında

23.07.2020

83683335-900-E.150036

Personel çalıştırılmasına dayalı doğrudan hizmet alımında süreler hakkında

23.07.2020

83683335-622.02-E.153868

İlgili kurumun görüşü alınarak geçici görevlendirme hakkında

21.07.2020

83683335-520-E.151243

İstifa eden uzman jandarmanın belediyede boş bulunan memur kadrosuna atanması hakkında

20.07.2020

83683335-929-E.150834

İstifa eden uzman erbaşın belediyede boş bulunan memur kadrosuna atanması hakkında

20.07.2020

83683335-929-E.144487

10.001'den 50.000'e kadar olan belediyelerde Belediye Başkanı ödeneğinin hesaplanması hakkında

20.07.2020

83683335-929- E.143860

Uzman erbaşın istifası sonrası memuriyete atanması hakkında

20.07.2020

83683335-929-E.136074

Belediye güvenlik hizmetlerinin belediye personel anonim şirketine gördürülmesi hakkında

14.07.2020

83683335-900-E.135788

 2020/2 Sayılı Genelge öncesi istihdam edilen sözleşmeli personel atanması hakkında

12.07.2020

83683335-900-E.133727

Hizmet birliklerinin personel çalıştırılması işlerinin belediye şirketine gördürülüp gördürülmeyeceği hakkında

29.06.2020

83683335-900-E.128374

Belediyede engelli işçi istihdamı hakkında

17.04.2020

83683335-929-E.89797

Belediyeler arasında geçici görevlendirme yapılıp yapılamayacağı hakkında

09.04.2020

16500952-900-E.84273

Belediye sınırları dışındaki köylerde meydana gelen yangınlara müdahalede bulunulması ile itfaiye teşkilatı ve personelinin denetlenmesi hakkında

03.04.2020

16500952-900-E.81826

Zabıta Müdürü kadrosuna atama yapılması hakkında

02.04.2020

83683335-900-E.40859

Belediyelerde personel gider oranının belirlenmesi hakkında

17.12.2019

83683335-900- E.297263

Belediye şirketlerine personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında işçi alımında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması işlemlerinin hangi birim tarafından yürütüleceği hakkında

17.10.2019

48563918-900-E.242472

Belediye şirketlerinde yeni personel istihdamı hakkında

29.08.2019

48563918-622.02-E.199701

Terörle mücadele kanunu kapsamında ilk defa atanan personelin görevde yükselme sınavına tabi olup olmayacağı hakkında

19.07.2019

16500952-900-E.165023

Sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesi hakkında

19.07.2019

83683335-900-E.168868

5 ay hapis cezası alarak devlet memurluğundan çıkarılan kişinin belediye şirketine işçi olarak alınıp alınmayacağı hakkında

18.07.2019

16500952-900-164857

Müdür kadrosunda görev yapmakta iken mühendis kadrosuna naklen atanan personelin yeniden müdür kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında

16.07.2019

83683335-900-E.162783

Personel gider oranının nasıl hesaplanacağı hakkında

05.07.2019

83683335-900-E.157039

Personel gider oranının nasıl hesaplanacağı hakkında

22.05.2019

16500952-900-E.120160

Zabıtanın görev ve yetkileri arasında sayılan denetim faaliyetleri ile yasal işlem uygulama yetkisi hakkında

21.05.2019

83683335-900-E.119882

Sözleşmesi feshedilen eski hükümlünün işe iade edilip edilmeyeceği hakkında

15.03.2019

16500952-900-E.61095

Boş kadro olarak ilan edilmeyen zabıta komiseri kadrolarına başarı sıralaması dışında kalanlardan atama yapılıp yapılmayacağı hakkında

12.03.2019

16500952-900-E.56460

Zabıta Amirliği kadrosuna atama yapılması nedeniyle boşalan Zabıta Komiseri kadrosuna Görevde Yükselme Sınavı sonucunda yedek olarak belirlenen personelden atama yapılıp yapılamayacağı hakkında

27.02.2019

16500952-900-E.47226

Başka bir belediyeye naklen atanan personelin önceki belediyede yapılan görevde yükselme sınavına ilişkin atanma talebi hakkında

14.02.2019

16500952-900-E.36380

Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan personelin Zabıta Müdürü kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında

29.01.2019

83683335-900-E.20920

Toplam personel giderinin yüzde kırkı aşması durumunda belediye şirketine izin alınmadan yeni personel alınıp alınamayacağı hakkında

14.01.2019

83683335-900-E.249912

Belediye Şirketine yeni istihdam edilecek personelde hangi şartların aranıp aranmayacağı hakkında

02.01.2019

83683335-900-E.249465

Müdür olarak vekaleten görevlendirilen personelin zam ve tazminatlardan yararlanıp yararlanamayacağı hakkında
Memurlar.Net
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