Belediye personeline ilişkin 37 adet görüş
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belediye personeline ilişkin 2020 tarihli 37 adet görüşü internet sitesinden yayımladı
|05 Ekim 2020 00:02
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Belediye personeline ilişkin 37 adet yeni görüş
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü belediye personeline ilişkin 37 adet görüşü internet sitesinde yayımladı.
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