Genelkurmay'dan sivil memurların yıllık izinlerine yönelik açıklama
Genelkurmay Başkanlığı sivil memurların, yıllık izinlerinin kullanabileceklerini belirtti
|02 Ekim 2020 13:34
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Genelkurmay Başkanlığından, Genelkurmayın ilgili birimlerine 23 Eylül 2020 tarihi itibariyle gönderilen yazıda, 657'e tabi memurların, yıllık izinlerini sıra çizelgelerine uygun olarak ve Kovid-19 ile mücadele kapsamında yayımlanmış tedbirler çerçevesinde, 2020 takvim yılı bitmeden yıllık izinlerini kullanmasını ve müteakip seneye izin devredilmemesini istedi.
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