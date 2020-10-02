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Genelkurmay'dan sivil memurların yıllık izinlerine yönelik açıklama

Genelkurmay Başkanlığı sivil memurların, yıllık izinlerinin kullanabileceklerini belirtti
 02 Ekim 2020 13:34
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Genelkurmay'dan sivil memurların yıllık izinlerine yönelik açıklama

Genelkurmay Başkanlığından, Genelkurmayın ilgili birimlerine 23 Eylül 2020 tarihi itibariyle gönderilen yazıda, 657'e tabi memurların, yıllık izinlerini sıra çizelgelerine uygun olarak ve Kovid-19 ile mücadele kapsamında yayımlanmış tedbirler çerçevesinde, 2020 takvim yılı bitmeden yıllık izinlerini kullanmasını ve müteakip seneye izin devredilmemesini istedi.

Memurlar.Net
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