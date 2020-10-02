Samsun'da FETÖ operasyonunda iki şüpheliye daha adli kontrol
|02 Ekim 2020 13:41
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Samsun merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"nda yer aldıkları ve örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 8 şüpheliden 2'si daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına 8 şüpheliden 2'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
5 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmış, 29 Ekim'de Samsun merkezli Erzurum, Konya, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Ankara, Gaziantep ve Sinop'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmış, bir şüpheli daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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