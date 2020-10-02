MEB'den öğretmen atamalarında 'başarı sıralaması' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) öğretmen atamalarına ilişkin mülakat listesinin standartlaştırma işlemleriyle elde edilen "sınav puanı" üzerinden gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, 2018 ve 2019'a ait Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanlarının 2020 öğretmen atamalarında kullanılması, atama sürecinde 2019 KPSS puanlarıyla başvuran adayların "başarı sıralarının" dikkate alındığı iddialarına ilişkin şikayet ve eleştiriler üzerine, uzman ve akademik danışmanlarla geçen yıl teknik inceleme ve bilimsel değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Bilgilendirmede, "Başarı sırasının adaylara, kendisiyle birlikte sınava giren adaylara göre durumlarını görebilmeleri amacıyla açıklandığı ve başarı sırasına göre işlem yapılmadığı; öğretmen atamalarına ilişkin mülakat listesinin standartlaştırma işlemleriyle elde edilen 'sınav puanı' üzerinden gerçekleştirildiği bilinmelidir." ifadesi kullandı.

Sınav puanının ise ÖSYM tarafından, her iki sınav için de karşılaştırmaya imkan vermek üzere, gerekli istatistiksel işlemlere dayalı olarak "standartlaştırma" yöntemiyle hesaplandığı kaydedildi.

Bilgilendirmede, "Oldukça uzun bir uygulama geçmişine sahip KPSS'nin farklı yıllarda yapılan sınavlardaki zorluk düzeyini eşitleme açısından önemli bir seviyeye geldiği ve 2019 KPSS başarı puanına göre mülakata davet edilemeyen öğretmen adaylarının sınav puanlarının iki yıl süreyle geçerli olduğu bilinmelidir." ifadelerine yer verildi.

2019 KPSS puanıyla atamaya başvuran bazı adaylar, 2018 puanıyla başvuran adayların sıralamalarının kendilerinden daha düşük olmasına rağmen mülakata alınmalarını eleştirmişlerdi.