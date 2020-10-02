FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 7 yıl 9 ay hapis
|02 Ekim 2020 13:54
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Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2010'da yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün "mahrem imamlarından" aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısı, 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı tutuksuz sanık A.Ş. ve avukatı katıldı.
Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın veri inceleme raporunda "FETÖ mensubiyeti bulunan, sadakati ve bağlılığı olan ancak bazı konuları sorgulayan kişi" anlamına gelen "B5" koduyla derecelendirildiğini, örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ve FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığını belirterek, A.Ş'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Savcı ayrıca, bilirkişi raporu dikkate alınarak, sanığın "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Sanık A.Ş, savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını ileri sürdü.
FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını iddia eden A.Ş, "Esas hakkındaki mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanık A.Ş'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ve "kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün olmak üzere 7 yıl 9 ay 22 gün hapis ve 7 bin 560 lira adli para cezası verdi. Sanığın "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraatine karar verildi.
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