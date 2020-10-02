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Kaçak elektrik denetiminde arbede: 1 asker yaralı

ŞANLIURFA'da, kaçak elektrik denetiminde çıkan arbede sırasında ateşlenen tüfekten çıkan saçmalarla 1 asker hafif yaralandı. Arbedenin ardından 3 kişi gözaltına alındı
 02 Ekim 2020 13:57
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Akçakale ilçesinde kaçak elektrik kullanımına yönelik denetim yapan Dicle Elektrik Dağıtış A.Ş. ekipleri, kırsal bir mahallede abonesiz trafo kurulduğunu belirledi. Jandarma ekipleri ile bölgeye giderek enerjiyi kesmek isteyen görevliler ile trafoyu kuran kişiler arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında jandarma ekipleri havaya uyarı ateşi açarken, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir askere isabet etti. Hafif yaralanan asker, çağırılan sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Arbedenin ardından ismi öğrenilemeyen 3 kişiyi gözaltına aldı.
DHA
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