1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YDUS başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı 2020-YDUS başvuru kılavuzunu yayımladı
 02 Ekim 2020 14:24
+Aa- Yazdır
YDUS başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuru;

DUYURU
(02 Ekim 2020)

2020-YDUS Başvurularının Alınması

2020-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 02-12 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-YDUS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


2020-YDUS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
DGS tercihleri için 'son gün' uyarısı
02 Ekim 2020 09:40		 KPSS ortaöğretim başvuruları için 'son gün' uyarısı
30 Eylül 2020 11:56
KPSS-2020/11 tercih sonuçları açıklandı
29 Eylül 2020 10:34		 İcra müdür ve müdür yardımcılığı başvuru kılavuzu yayımlandı
29 Eylül 2020 10:12
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı
27 Eylül 2020 13:31		 ÖSYM'den YDS adaylarına saat uyarısı
26 Eylül 2020 14:00
2020 DGS tercih kılavuzu yayımlandı
25 Eylül 2020 10:13		 DGS tercih işlemleri yarın başlayacak
24 Eylül 2020 16:05
TUS ve STS tıp doktorluğu sınav giriş belgeleri yayımlandı
24 Eylül 2020 14:40		 ÖSYM, YKS ek yerleştirme tercihleri için 'son gün' uyarısı yaptı
23 Eylül 2020 13:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:14 - Karnından 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı16:12 - Dini nikahlı eşini kuaför dükkanında öldürdü16:09 - Kendini doçent olarak tanıttı, işe alma vaadiyle 50 kişiyi dolandırdı16:06 - Alkollü kadın avukat Kuşadası'nı ayağa kaldırdı16:03 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı16:00 - Bakan Koca: O ilimizde hasta sayısı yüzde 52 azaldı
15:59 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 34 milyon 484 bini aştı15:55 - Su hattı kazısında bir küp sikke bulundu15:52 - Zamanında müdahale büyük bir faciayı önledi15:49 - Katledilen Tuğba'nın annesinin feryatları yürekleri dağladı15:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar15:44 - Hacı Baba Pastaneleri, soğuk sütlü baklavayı tescilledi
15:40 - Faks çekme dönemi bitiyor: Abonelik iptalleriyle ilgili karar RG'de yayımlandı15:33 - Meslek liseleri yüz yüze eğitime başlıyor15:33 - Elbistan'da Kovid-19 testleri için PCR laboratuvarı kuruldu15:27 - Isparta'da pozitif vakaların yüzde 10'u hastanede yatıyor15:25 - Leyla cinayetinde sanıklar son savunmalarını yaptı
15:21 - Mağarada mahsur kalan 4 genç, ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Üç sınıf için yüz yüze eğitim gündemde
KPSS 2020/12 tercih kılavuzu yayımlandı
İşte en çok ve en az korona hastası olan iller
1 milyon taşeron için ikinci bahar
Hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkarmıştı... İşte sonuç
ABD Başkanı Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Üniversitede tacizde ikinci perde... Öğrenciler ayaklandı
Bir ilimizde esnek çalışma iptal edildi
MEB'den öğretmen atamalarında 'başarı sıralaması' açıklaması
CHP'li Gökçen'den KPSS sorularında farklılık iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Likyalılar 2
kıyasıya yarış 4
hititler ne yerdi 4
bilemiyorum altan bilemiyorum 1
leasing 4
Hannibal Barca 3
g.rangers'ın galatasaray'la dalga geçmesi 5
kaç ereğli var 1
coğrafi işaret 1
Kotit 1
SON İLANLAR
Karataş Belediyesi 2 Memur Alacak
Kestel Belediyesi 5 Zabıta Memuru Alacak
Uludağ İhracatçı Birlikleri 3 Uzman Yardımcısı Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon Birlikleri 1 Personel Alacak
Türkiye İhracatçılar Meclisi 6 Personel Alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam