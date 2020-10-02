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Bu ilde abonelik ve tahsilat işlemi için HES kodu istenecek

Kastamonu'da abonelik ve fatura ödeme işlemi yapılan kurumlara gelenlerden Hayat Eve Sığar (HES) kodu istenecek
 02 Ekim 2020 14:28
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Bu ilde abonelik ve tahsilat işlemi için HES kodu istenecek

Kastamonu'da abonelik ve fatura ödeme işlemi yapılan kurumlara gelenlerden Hayat Eve Sığar (HES) kodu istenecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.

Hastalık bulaşma riskini azaltmak amacıyla tanısı konulan kişiler ile temaslı durumdaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarını temin edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca HES uygulamasının getirildiği hatırlatılan açıklamada, "Elektrik, su, doğalgaz abonelik ve tahsilat işlemlerine yönelik hizmet veren kuruluşlara ait binalara girişlerde HES mobil uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verildi. Sorgulama neticesinde karantina ya da izolasyon altında olması gerektiği anlaşılanların kolluk kuvvetlerine ve İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilerek daha önce tespit edilen yurtlarda ilgilinin durumuna göre karantina ya da izolasyon altında tutulmalarına kararlaştırıldı." bilgisi paylaşıldı.

Uygulamanın takibinin ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılacağı aktarılan açıklamada, kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari yaptırım uygulaması başta olmak üzere konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu kapsamında adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verildiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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