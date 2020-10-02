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Denizi olmayan ilden 11 ülkeye balık ihracatı

Malatya'da geçen yıl 2 bin 500 ton olan kültür balıkçılığı üretimi bu yılın sekiz ayında 5 bin 550 tona ulaştı
 02 Ekim 2020 14:31
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Malatya'da üretilen yaklaşık 5 bin ton balık, başta AB üyesi ülkeler olmak üzere 11 ülkeye ihraç ediliyor.

"Dünya kayısı başkenti" olarak bilinen Malatya, yetiştirdiği alabalık ve somon balığıyla kültür balıkçılığında da adından söz ettiriyor.

Bu yıl ilk kez üretimine başlanan ve bin ton verim alınan somon balığı Rusya'ya ihraç edilirken, yaklaşık 4 bin ton alabalık da işlenerek Almanya, Japonya, Danimarka, Polonya, Belçika, Romanya, Hollanda, İsrail, Gürcistan, Rusya ve Azerbaycan'a satıldı.

Üretim yüzde 100 arttı

Karakaya Baraj Gölü ve bazı bölgelerde kurulan tesislerde 2005'de 286 ton olan balık üretimi geçen yıl 2 bin 500 tona bu yıl da 5 bin 550 tona ulaştı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine, Malatya'nın tarım ve hayvancılık sektörüyle ülke ekonomisine katkı sağlayan önemli illerden biri olduğunu söyledi.

Malatya'nın kuru kayısı üretiminde dünyada lider olduğunu hatırlatan Macit, kentte kayısı dışında çeşitli tarımsal ürünler yetiştirildiğini belirtti.

Kentte büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın dışında son 15 yılda tatlı su balıkçılığına yönelişin olduğuna işaret eden Macit, bu sektöre yönelen firma sayısının her yıl arttığını anlattı.

Macit, kültür balıkçılığının alabalık üretimiyle başlayarak geliştiğinin altını çizerek, "Malatya su ürünleri yetiştiriciliği noktasında zengin su kaynaklarına sahip. Kentteki göl ve barajların hemen hemen tamamında balık yetiştiriciliği yapılabilmekte. Kaynak sularında havuz balıkçılığı yapılabiliyor. " dedi.

Somon balığının kilogramı 4-5 dolardan ihraç edildi

Kentte geçen yıl yaklaşık 2 bin 500 ton alabalık üretimi olduğunu bildiren Macit, şöyle devam etti.

"2020 yılında 3 bin ton kapasiteli 8 firma daha müracaat ederek balık üretimine başladı ve üretimimiz 5 bin 550 tona yükseldi. Biz Karakaya Baraj Gölü'nde alabalığın yanında somon üretimine de başladık. 1000 ton civarında somon üretimimiz var, bunun tamamı kilogramı 4-5 dolardan ihraç ediliyor."

Tatlı su balık üretimi noktasında kentteki baraj ve göletlerin bakir durumda olduğunu, bu nedenle kentte balık üretimi yapan firma sayısının her geçen yıl arttığını anlatan Macit, şunları kaydetti:

"Karakaya Baraj Gölü sahamız boş, yatırımcılar gelip yatırım yapabilir. Yatırım yapmak isteyen üreticiler Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun yüzde 50 desteğinden de faydalanarak, buraya tesis kurabilir. Bu tesislerde ürettikleri balıkları direk ihraç edebilirler. Alabalık için altyapımız uygun, bakir bir alan, Malatya balıkçılıkta önü açık bir il. Yatırım yapmak isteyenler il ve ilçe müdürlüklerimize başvuru yaptıkları takdirde kendilerine gerekli desteği vereceğiz."

Macit, balık yetiştiriciliği yapanlara ücretsiz teknik destek verdiklerini de söyledi.

Kale ilçesinde bir balık üretim tesisinde çalışan Ramazan Yıldız ise tesisin 2007 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini ve birçok kişiye ekmek kapısı olduğunu ifade etti.
Anadolu Ajansı
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