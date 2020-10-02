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RTÜK'ten İstanbul hizmet binasıyla ilgili iddialara yalanlama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Bölge Temsilciliği hizmet binasıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
 02 Ekim 2020 14:33
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RTÜK'ten İstanbul hizmet binasıyla ilgili iddialara yalanlama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Bölge Temsilciliği hizmet binasıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Üst Kuruldan İstanbul Bölge Temsilciliği hizmet binasına ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Üzülerek ve ibretle takip ediyoruz ki belli bir kesimin maksatlı ve sistematik olarak bir süredir sürdürdüğü Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu hedef alma ve yıpratma kampanyaları hız kesmeden devam etmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu binaya ilişkin haberlerde de gerçeklerin çarpıtıldığı ve kamuoyunun bilinçli olarak yönlendirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, önceki RTÜK İstanbul Bölge Temsilciliği binasının deprem hasar raporu nedeniyle Aralık 2015'te yıkıldığı, ardından temsilciliğin bir başka üst kurul olan Rekabet Kurumunun binasında RTÜK'e bedelsiz olarak ayrılan alanda çalışmalarını yürüttüğü bilgisi paylaşıldı.

- "Karalama kampanyalarından artık vazgeçmelerini arzu ediyoruz"

Hasarlı binanın yıkımından sonra 2018'de TOKİ'nin yaptığı ihaleyle yeni binanın inşasına başlandığı ve 6 Ağustos 2020'de iç tefrişatı olmaksızın boş olarak Üst Kurula teslim edildiği bildirilen açıklamada, bodrum dahil 9 katlı, 1800 metrekare genişliğindeki bu binanın tefrişatı için Kamu İhale Kurumu mevzuatı çerçevesinde ihaleye çıkıldığı, bütün bu alımların mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bahse konu art niyetli haberlerde geçtiği gibi ayrılan bütçe sadece RTÜK Başkanlık makamı için kullanılmamıştır. Ödenek, 9 katlı binadaki Üst Kurul toplantı salonu başta olmak üzere personel, idari, teknik büroların yer aldığı binanın tamamı için harcanmıştır. Gerçekler ayan beyan ortadayken üstün gayretle yayıncılık alanını düzenlemek ve denetlemek adına yapılan bütün çalışmalar görmezlikten gelinerek hazırlanan yanlış ve yanlı haberler, asla gerçeği yansıtmamaktadır. Bir kısım medyanın eski ve köhneleşmiş alışkanlıklarıyla ürettiği yalan haberlerinden ve karalama kampanyalarından artık vazgeçmelerini arzu ediyoruz. "

TBMM'de grubu bulunan partilerin kontenjanlarından millet iradesiyle seçilen üyelerle önemli bir vazife yürüten RTÜK'ü yıpratmanın kimseye fayda sağlamayacağı vurgulanan açıklamada, "Bu girişimler, yalan ve haksız suçlamalar RTÜK'ün kanunlar çerçevesinde yürüttüğü görevlerini yapmasına engel olamayacaktır. Bu bilgiler ışığında halkımızın doğru bilgilendirilmesini amaçlıyor, takdiri kamuoyuna bırakıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı
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