UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un rakipleri belli oldu
|02 Ekim 2020 14:43
|+Aa- Yazdır
UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında gruplar, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişle belirlendi.
UEFA Avrupa Ligi 2019-20 sezonunun en iyi futbolcusu, kura çekimi öncesi açıklandı. Geçen sezonun finalisti Inter'in Belçikalı santrforu Romelu Lukaku, ödülün sahibi oldu.
Kura çekimine 4. torbadan katılan Demir Grup Sivasspor, İspanya'nın Villarreal, Azerbaycan'ın Karabağ ve İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımlarının bulunduğu I Grubu'nda yer aldı.
22 Ekim'de başlayacak grup maçları, 10 Aralık'ta sona erecek. Dörderli 12 grupta yapılacak 6'şar karşılaşmanın ardından ilk 2 sırayı alan takımlar, son 32 turuna yükselecek.
Ekipler, son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.
2021 UEFA Avrupa Ligi finali, 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.
Kura sonucu belirlenen 12 grup şöyle:
A Grubu: Roma (İtalya), Young Boys (İsviçre), Cluj (Romanya), CSKA Sofya (Bulgaristan)
B Grubu: Arsenal (İngiltere), Rapid Wien (Avusturya), Molde (Norveç), Dundalk (İrlanda)
C Grubu: Bayer Leverkusen (Almanya), Slavia Prag (Çekya), Hapoel Beer-Sheva (İsrail), Nice (Fransa)
D Grubu: Benfica (Portekiz), Standard Liege (Belçika), Rangers (İskoçya), Lech Poznan (Polonya)
E Grubu: PSV Eindhoven (Hollanda), PAOK (Yunanistan), Granada (İspanya), Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
F Grubu: Napoli (İtalya), Real Sociedad (İspanya), AZ Alkmaar (Hollanda), Rijeka (Hırvatistan)
G Grubu: Braga (Portekiz), Leicester City (İngiltere), AEK (Yunanistan), Zorya (Ukrayna)
H Grubu: Celtic (İskoçya), Sparta Prag (Çekya), Milan (İtalya), Lille (Fransa)
I Grubu: Villarreal (İspanya), Karabağ (Azerbaycan), Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Demir Grup Sivasspor
J Grubu: Tottenham (İngiltere), Ludogorets (Bulgaristan), LASK (Avusturya), Antwerp (Belçika)
K Grubu: CSKA Moskova (Rusya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Feyenoord (Hollanda), Wolfsberger (Avusturya)
L Grubu: Gent (Belçika), Kızılyıldız (Sırbistan), Hoffenheim (Almanya), Slovan Liberec (Slovakya)
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
01 Ekim 2020 23:37
|Kasapoğlu'ndan Rangers - Galatasaray maçı müjdesi
29 Eylül 2020 23:07
|Milli takım hayaliyle günde 180 kilometre yol gidiyor
29 Eylül 2020 22:44
|Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu
29 Eylül 2020 09:18
|Acun Ilıcalı'dan Ahmet Çakar'a: Hocama hiç yakışmadı
28 Eylül 2020 09:36
|Derbide gol sesi çıkmadı ama 12 sarı kart çıktı
27 Eylül 2020 21:05
|Son şampiyon golü de puanı da unuttu
25 Eylül 2020 22:36
|3 hakemin daha koronavirüs testleri pozitif çıktı
25 Eylül 2020 15:27
|Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti!
24 Eylül 2020 22:55
|Rıdvan Dilmen: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok
22 Eylül 2020 22:26