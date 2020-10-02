'Ateşkes ilanı için Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilsin'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın ateşkes ilan edebilmesi için Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini söyledi
|02 Ekim 2020 14:55
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