'Ateşkes ilanı için Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilsin'

ÜÇ SINIF İÇİN YÜZ YÜZE EĞİTİM GÜNDEMDE Yüz yüze eğitimde atılacak yeni adımlar gelecek hafta kabine toplantısında ele alınacak. 2., 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin de anaokulu ve 1. sınıflar gibi okula gitmesi gündemde. Okul idareleri, üç sınıfın hangi gün ders göreceğine öğretmenler ile karar verecek. Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olmayacak