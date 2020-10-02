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'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu' başladı

Diyanet İşleri Başkanlığınca organize edilen "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu" başladı.
 02 Ekim 2020 15:05
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'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu' başladı

Ayasofya'nın 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılması dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi avlusunda düzenlenen sempozyumun açılışında Ayasofya-i Kebir Cami-i İmam Hatibi Ferruh Muştuer, Kur'an-ı Kerim okudu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan sempozyumda, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala "Kültür ve Medeniyet Tarihinde Ayasofya" başlıklı açılış konferansı verecek.

Açılış konferansının ardından sempozyumun oturumları çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Ayasofya'nın tarihine ve şahit olduğu değişimlere ışık tutması, bünyesinde barındırdığı kültür mirasının dinler tarihi ve Türk-İslam sanatları açısından tanıtımına katkı sağlaması amaçlanan sempozyumda, ulu mabedin eşsiz değeri, din ve ibadet tarihi ekseninde mercek altına alınacak.

Tebliğcilerin, bulundukları yerlerden online olarak sunumlarını gerçekleştirecekleri sempozyumun 1. oturumunda "Ayasofya Tarihi", 2. oturumunda "Ayasofya ve Mimari", 3. oturumunda "Ayasofya, İlim ve Hikmet", 4. oturumunda "Ayasofya ve İbadet", 5. oturumunda "Ayasofya ve Din Hizmeti", 6. oturumda "Ayasofya ve Sanat", 7. oturumda "Ayasofya ve Edebiyat", 8. oturumda "Ayasofya ve Seyahatnameler", 9. oturumda "Ayasofya ve Vakıf Geleneği" başlıkları ele alınacak.

Katılımcılar, https://ayasofyasempozyumu.com/ adresinden "Ön Kayıt Formu" doldurarak alacakları canlı yayın linki, kullanıcı adı ve şifreyle oturumları takip edebilecek.

Aynı zamanda oturumlar, Diyanet İşleri Başkanlığı sosyal medya hesaplarından, "Ayasofya Sempozyumu" isimli YouTube kanalından da canlı yayınlanacak.

Üç gün sürecek sempozyumla ilgili detaylara, https://ayasofyasempozyumu.com/ adresinden ulaşılabilecek.
Anadolu Ajansı
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