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EBA TV'yi takip edemeyen 8 öğrenciye televizyon hediye edildi

Muş'un Hasköy Kaymakamlığınca, evlerinde televizyonları olmadığı için derslerini takip edemeyen 8 öğrenciye televizyon hediye edildi.
 02 Ekim 2020 15:13
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Yeşildere ve Cotik mezralarında televizyonları olmadığı için EBA TV yayınlarına ulaşamayan öğrenciler için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Kaymakamlığın desteğiyle alınan 8 televizyon, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel tarafından söz konusu köylere götürülerek ailelere teslim edildi.

Görevlilerce kurulumu gerçekleştirilen televizyonlar sayesinde öğrenciler derslerine devam etme imkanı buldu.

Bozyel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için alınan 8 televizyonun kurulumunun tamamlandığını ve öğrencilerin ders takiplerine başladığını söyledi.

Bazı okullarda EBA Destek Merkezleri oluşturduklarını aktaran Bozyel, "Okula gelme imkanı olmayan çocuklarımız için yaptığımız alan taramasında televizyonu olmadığı için EBA TV ulaşamayan çocuklarımız için televizyon aldık. Öğrencilerimiz artık bu televizyonlardan derslerini takip edebilecek." dedi.

Veli Ercan Tosun ise televizyon olmadığı için çocukların ders çalışamadığını belirterek, "Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğünce gönderilen televizyonlar sayesinde çocuklarımız EBA'ya girerek derslerini takip ediyorlar. Mezramız kırsal bölgede olduğu için telefon ve internet erişimi yok. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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