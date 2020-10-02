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Mağarada mahsur kalan 4 genç, ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde gezmek için girdikleri mağarada, deniz seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan üniversiteli 4 genç, ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.
 02 Ekim 2020 15:21
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Mağarada mahsur kalan 4 genç, ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Gülnar ilçesinin deniz kıyısında bulunan Yanışlı Mağarasına gezmek için giren üniversite öğrencisi 4 genç, denizdeki su seviyesinin yükselmesi üzerine bulundukları yerde mahsur kaldı. Telefonla yardım isteyen gençlerin kurtarılması için jandarma, sahil güvenlik ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekiplerin ortak çalışması sonucu 4 genç, halat sarkıtılarak bulundukları yerden kurtarıldı.

Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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