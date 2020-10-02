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Isparta'da pozitif vakaların yüzde 10'u hastanede yatıyor

Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, Kovid-19 testi pozitif çıkan herkesi hastanede yatırma gibi bir şart olmadığını belirterek, kentteki vakaların yüzde 90'ının bu hastalığı evinde geçirdiğini söyledi.
 02 Ekim 2020 15:27
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Isparta'da pozitif vakaların yüzde 10'u hastanede yatıyor

Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında gerçekleştirilen köy ve mahalle muhtarları toplantısına katıldı. Burada konuşan Dr. Mehmet Karakaya, kentteki korona virüs(Kovid-19) çalışmalarıyla ilgili bir sunum yaptı. Kovid-19 testi pozitif çıkan herkesi hastanede yatırma gibi bir şart olmadığını ifade eden Karakaya, "Şu an Isparta'da pozitif olan vatandaşlarımızın yüzde 90'ı evinde. Biz sadece yüzde 10'unu hastanede yatırıyoruz. Birçok kişi bu hastalığı ayakta atlatıyor. Ama ayaktan atlatılması bu hastalığın önemsenmemesi anlamına gelmiyor. 163 filyasyon ekibimiz var. Bunlardan 71 tanesi hekimli, 92 de sağlık personelli filyasyon ekibimiz var" dedi.

Kamu hizmetleri için HES kodu zorunlu olacak

Öte yandan kentte kamu kurumlarına girerken HES kodu zorunluluğu getirileceğini kaydeden İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, "HES kodu uygulamasıyla filyasyonda olan kişi otobüs ve uçağa binemiyor. Ama yakın zamanda altyapısını da hazırladığımızda kamu binalarına da girmelerini engelleyeceğiz. HES kodu almayan vatandaş ve HES kodunda izolasyonda olduğunu göstermeyen, temiz olmayan kişi kamu kurumlarındaki hizmete girmemelerini sağlayacağız" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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