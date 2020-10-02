Bakan Koca: O ilimizde hasta sayısı yüzde 52 azaldı
Sağlık Bakanı Koca "Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 44, yoğun bakım dokuluk oranı yüzde 65" açıklaması yaptı.
|02 Ekim 2020 16:00
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