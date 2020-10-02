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Faks çekme dönemi bitiyor: Abonelik iptalleriyle ilgili karar RG'de yayımlandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTİK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra internet sim kartı, uydu televizyon gibi abonelik gerektiren hizmetlerin iptali artık e-devlet üzerinden yapılabilecek.
 02 Ekim 2020 15:40
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Faks çekme dönemi bitiyor: Abonelik iptalleriyle ilgili karar RG'de yayımlandı

Televizyon, internet, telefon gibi abonelik sözleşmelerinin iptali için istenen faks, imzalı dilekçe ve kimlik ibrazı dönemi artık sona eriyor. Adeta vatandaşların çilesi haline gelen sözleşme feshi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTİK) tarafından çalışmaların tamamlanmasıyla e-devlet üzerinden yapılması mümkün olacak.

'Abone olmak çok kolay ama abonelikten çıkmak prangalardan kurtulmaktan daha zor'

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu , tüketicilerin abonelik sözleşmelerini feshetmek için büyük uğraşlar verdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

'Abone kullanmaya devam ederse de firma fatura yansıtamayacak'

 Milyonlarca vatandaşın bu uygulama sebebiyle mağdur olduğunu belirten Ağaoğlu, "

Yakın zamanda 65 yaş ve üzeri için sokağa çıkma yasağı vardı. 69 yaşındaki aboneye bayiye gidip kimlik ibrazlı, ıslak imzalı dilekçe koşulları sunuyorlardı. Ayrıca faks talep ediyorlardı. Evde faks ne arar? Tarihe karıştı artık. Dilekçe yaz, imza at, onu tarat, faksla uzun uzun işlemler. Bunları yapamayacak olan milyonlarca abone çile çekiyordu. Şimdi e-devlet üzerinden abonelik fesih bildiriminde bulunacak. 24 saat içinde de operatör, fesih bildirimini aldığını karşı tarafa bildirecek ve 48 saat içinde hizmet sonlandırılacak. Hizmet sonlandırılmaz, abone kullanmaya devam ederse de firma fatura yansıtamayacak

" diye konuştu.

'Abonelik tesisini sağlayan yöntemden daha ağır bir yöntemle fesih yapılamaz'

"Mevzuata göre, abonelik tesisini sağlayan yöntemden daha ağır bir yöntemle fesih yapılamaz. Bazen güvenlikten bahsediyorlar"

diyen Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

'İşlerine geldiği zaman o kadar çok güzel sorguluyorlar...'

Vatandaşlardan Saki: Alırken çok kolay, iptal ederken çok zorlanıyoruz

 Vatandaşlar ise aboneliği başlatırken tüm işlemlerin hızlı bir şekilde yapıldığını ancak söz konusu abonelik iptali olduğu zaman her türlü zorlukla karşılaştıklarını belirtiyor. Vatandaşlardan İbrahim Saki,

"Bir aboneliği iptal ederken çok zorlanıyoruz. Alırken çok kolay, imkanlar çok rahat ama biz iptal edeceğimiz zaman çok zorlaşıyor. 'Sözleşmeniz var, sözleşme için ücret ödemeniz gerekiyor' diyorlar. Bu iptal durumlarında sıkıntı yaşıyoruz. Devlet de bu işe el atarsa harika olur. Vatandaşın gönlü rahat eder"

dedi.

Aktaş: Sürekli zorlaştırıyorlar, en sonunda iptal etmekten vazgeçtim

Volkan Aktaş da

"Telefonda kapatma menüsü var oradan talepte bulunuyoruz. 'Tamam' diyorlar ama 'Tamamen kapanması için bayiye gitmeniz gerekiyor' diyorlar. Bayiye gidince de dilekçe istiyorlar. Sürekli zorlaştırıyorlar. En sonunda iptal etmekten vazgeçtim. E-devlet üzerinden olursa harika olur. Sürekli kullanıyoruz da zaten uygulama cep telefonumuzda yüklü

" diye konuştu.

Akgül: Evrak, faks istiyorlar, faks tarih oldu zaten faksı bulamıyoruz

Bir başka vatandaş İsmail Akgül de iptal için faks çekme zorunluluğundan şikayetçi olarak,

"Sürekli oyalıyorlar, cevap vermiyorlar. Evrak, faks istiyorlar. Bir türlü iptal edemiyoruz. 1-1.5 ay sürüyor bu işlemler ama abone olmak beş dakika sürüyor. Faks tarih oldu zaten faksı bulamıyoruz. Beş dükkandan birinde anca bulunuyor. En son iptal etmekten vazgeçtim. Şu an duruyor, faturalarını da ödemiyorum"

ifadelerini kullandı.
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