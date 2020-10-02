1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hacı Baba Pastaneleri, soğuk sütlü baklavayı tescilledi

Dünyanın dört bir yanına yayılan Diyarbakır'a has tat olan soğuk sütlü baklava, Hacıbaba Pastanelerine tescillendi.
 02 Ekim 2020 15:44
+Aa- Yazdır
Hacı Baba Pastaneleri, soğuk sütlü baklavayı tescilledi

Diyarbakır'da 30 yıla aşkındır tatlı sektöründe öncü olan Hacıbaba Pastaneleri tarafından dünyanın dört bir yanına yayılan soğuk sütlü baklava tescillendi. Sütten yapılan ve yılın 4 mevsiminde de tüketilen soğuk baklava, diğer tatlılara göre daha hafif olduğu için vatandaşların son zamanlarda daha çok tercih ettiği tatlı haline geldi. Patent yolunda son adımları attıklarını belirten Hacıbaba Pastaneleri Genel Müdürü Ömer Elaldı, soğuk sütlü baklavanın mucidi olduklarını ve bunu da patent ile kanıtlayacaklarını söyledi. Elaldı, "Soğuk sütlü baklavayı ilk çıkardığımız günden itibaren patent ve tescil için başvuru yapmıştık, şu an tescili aldık, tüm Türkiye geneli isim bize ait. Patent ise dünya geneli araştırmada, ön onaydan geçti, çok yakın zamanda patenti de elimizde olacak. Tescil patentin ilk adımlarıdır, bu belgeyi alan firmalar biz de dahil patentle karıştırmamız lazım. Tescil patente giden yoldan geçiyor, 2 adımdan oluşuyor tescil ardından patent geliyor. Burada isime ve tarife dikkat çekmek lazım, biz soğuk sütlü baklavanın tescilini aldık, diğer firmalar ise soğuk sütlü baklavanın ya başına yada sonuna bir şey ekleyip alabiliyor. Gerçek soğuk sütlü baklavanın tescili bizde yakında patentini de alacağız, soğuk baklavanın mucidi olduğunu da göstereceğiz" dedi.

"İncelemeden geçmeyen satışa çıkamaz"

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı ise günlük kontrolleri yaparak ürünleri tek tek inceledikten sonra satışa sunduklarını ve kontrolden geçmeyen hiçbir ürünü şubelere satışa göndermediklerini söyledi. Yılmaz Elaldı, "Gıda mühendisimiz var, teknik personeller ile günlük alınan numunelerle hareket ediyoruz. İşimize kıymet vererek işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bütün ürünlerin odası, depoları ayrı, soğuk baklava Hacıbaba Pastanesinin vazgeçilmezi, bugün Türkiye'de üretip öncülük ettiğimiz bir ürün. Soğuk baklava üretiminde Türkiye genelinde en az 2 bin kişi çalışıyor, özel bir ürünümüz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sınırdan ayakkabılarına gizlediği 2 kilo altınla geçmeye çalıştı
02 Ekim 2020 16:20		 Marmaris'te İngiliz turistler ülkelerine dönmek istemiyor
02 Ekim 2020 16:17
Karnından 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı
02 Ekim 2020 16:14		 Su hattı kazısında bir küp sikke bulundu
02 Ekim 2020 15:55
Zamanında müdahale büyük bir faciayı önledi
02 Ekim 2020 15:52		 Katledilen Tuğba'nın annesinin feryatları yürekleri dağladı
02 Ekim 2020 15:49
Mağarada mahsur kalan 4 genç, ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı
02 Ekim 2020 15:21		 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu' başladı
02 Ekim 2020 15:05
Hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkarmıştı... İşte sonuç
02 Ekim 2020 12:50		 'Bir insanın sevdiğini son kez görememesi çok acı'
02 Ekim 2020 11:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:17 - Marmaris'te İngiliz turistler ülkelerine dönmek istemiyor16:14 - Karnından 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı16:12 - Dini nikahlı eşini kuaför dükkanında öldürdü16:09 - Kendini doçent olarak tanıttı, işe alma vaadiyle 50 kişiyi dolandırdı16:06 - Alkollü kadın avukat Kuşadası'nı ayağa kaldırdı16:03 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
16:00 - Bakan Koca: O ilimizde hasta sayısı yüzde 52 azaldı15:59 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 34 milyon 484 bini aştı15:55 - Su hattı kazısında bir küp sikke bulundu15:52 - Zamanında müdahale büyük bir faciayı önledi15:49 - Katledilen Tuğba'nın annesinin feryatları yürekleri dağladı15:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar
15:44 - Hacı Baba Pastaneleri, soğuk sütlü baklavayı tescilledi15:40 - Faks çekme dönemi bitiyor: Abonelik iptalleriyle ilgili karar RG'de yayımlandı15:33 - Meslek liseleri yüz yüze eğitime başlıyor15:33 - Elbistan'da Kovid-19 testleri için PCR laboratuvarı kuruldu15:27 - Isparta'da pozitif vakaların yüzde 10'u hastanede yatıyor
15:25 - Leyla cinayetinde sanıklar son savunmalarını yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Üç sınıf için yüz yüze eğitim gündemde
KPSS 2020/12 tercih kılavuzu yayımlandı
İşte en çok ve en az korona hastası olan iller
1 milyon taşeron için ikinci bahar
Hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkarmıştı... İşte sonuç
ABD Başkanı Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Üniversitede tacizde ikinci perde... Öğrenciler ayaklandı
Bir ilimizde esnek çalışma iptal edildi
MEB'den öğretmen atamalarında 'başarı sıralaması' açıklaması
CHP'li Gökçen'den KPSS sorularında farklılık iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
covid-19'un kış ayında artış gösterebileceği 3
sokakta öpüşmeler arttığı için dolar artıyor 4
her pozitif çıkan kişi hasta değil vakadır 4
bedelsiz ihracaat 1
ulusal çıkarları koruyoruz 3
badılcan 1
Tunç Başaran 2
yalın üretim 1
Savcı Bey 1
kaç ereğli var 1
SON İLANLAR
Karataş Belediyesi 2 Memur Alacak
Kestel Belediyesi 5 Zabıta Memuru Alacak
Uludağ İhracatçı Birlikleri 3 Uzman Yardımcısı Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon Birlikleri 1 Personel Alacak
Türkiye İhracatçılar Meclisi 6 Personel Alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam