Kendini doçent olarak tanıttı, işe alma vaadiyle 50 kişiyi dolandırdı

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 şahsın 'üniversitede işe alacağız' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaşarak operasyon düzenledi. Kendisini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Doç Dr. olarak tanıtan şahsın, işe girmek isteyenlerden 'Üniversite döner sermayesine para yatırmamız lazım' diyerek değişik tarihlerde kişilerden para aldıkları tespit edildi. Polisin takibi sonucu 6 kişi KOM Şube ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada 50 kişinin 150 bin lira dolandırıldığı tespit edildi.

"Eğer bizi uyarmasalardı daha bir çok kişi daha dolandırılacaktı"

KOM Şubesine davet edilerek mağdur sıfatı ile ifadesi alınanlar dolandırıcılardan şikayetçi oldu. İfade veren bir şahıs yaşadıklarını dile getirerek, "Ramazan isminde birisi, 'Genetik doktoruyum üniversite hastanesinde doçentim' dedi. Yani tanışmıştık samimi yaklaştı. 'Üniversiteye eleman aldıracağım' dedi. 'Garibanlar varsa temizlikçi filan onları işe alalım' dedi. Bende olur dedim. Bir kaç kişiye vesile oldum. Onlarda iş sahibi olsun istedim. Bunlarda çeteymiş. Onlardan geldiği zaman 'rektörlük döner sermayeye para istiyor' dedi. İstediği evrakları getirdikten sonra parayı da getirdikten sonra işe başlayacaksınız dedi. Çocuklarda birisi 5 bin lira, birisi 2 bin 500 lira verdi. Polisimizden rabbim razı olsun. Eğer bizi uyarmasaydı daha bir çok kişi daha dolandırılacaktı" dedi.

İşe alınma vaadiyle dolandırıldığını ifade eden Derya T. ise para verdiği kişinin vaadini yerine getirmemesi üzerine şüphelendiklerini söyledi. Şahsın vaatlerinin yerine getirmemesi üzerine şüphelendiklerini belirten Derya T., şikayetçi olduğu şahıstan bir miktar parasını geri aldığını kaydetti.

Öte yandan, gözaltına alınan 6 şahısın polis merkezinde ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.