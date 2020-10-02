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Dini nikahlı eşini kuaför dükkanında öldürdü

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi, iddiaya göre dini nikahlı eşini kuaför dükkanında yedi el ateş ederek öldürdü.
 02 Ekim 2020 16:12
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Dini nikahlı eşini kuaför dükkanında öldürdü

Olay, Güzelhisar Mahallesi 41 sokakta saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dini nikahlı olarak yaşadığı iddia edilen Dinçer Ö. ve Sinem Kaya bir süre sonra, Dinçer Ö.'nün eşine şiddet uygulamasından dolayı ayrı yaşamaya başladı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Dinçer Ö. iki çocuk annesi Sinem Kaya'yı bugün öğlen saatlerinde sokak üzerinde takip etmeye başladı. Dinçer Ö.'nün kendisini takip ettiğini gören Sinem Kaya sokak üzerinde bulunan kuaför dükkanına sığındı. Takibini sürdüren Dinçer Ö. kuaför dükkanına sığınan Sinem Kaya'yı yanında getirdiği silahla yedi el ateş ederek vurdu. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Dinçer Ö.'yü hemen gözaltına aldı. Kanlar içerisinde yere yığılan Sinem Kaya'ya olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Sinem Kaya olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından genç kadının cansız bedeni cenaze arabasıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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