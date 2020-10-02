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Marmaris'te İngiliz turistler ülkelerine dönmek istemiyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde tatil yapan İngiliz turistler, pandemi döneminde Türkiye'nin aldığı önlemler nedeniyle kendilerini huzurlu ve güvenli hissettiklerini söyledi. Plajları, restoran ve kafeteryaları dolduran İngilizler, ülkelerine dönmek istemiyor.
 02 Ekim 2020 16:17
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Marmaris'te İngiliz turistler ülkelerine dönmek istemiyor

Marmaris ilçe merkezinde 45 bin İngiliz turist, plajlarda, restoran ve kafeteryalarda deniz manzarası eşliğinde tatil yapmaya devam ediyor. Oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkindeki turistler, bunaltıcı havanın etkisinden kurtulmak için plajlarda deniz keyfi yaparken, kimileri de yürüyüş yapıyor. 50 yaş ve üzeri İngiliz turistler ise sahil boyunca uzanan restoran ve kafeteryalarda deniz manzarasının keyfini çıkartıyor.

'TÜRKİYE'YE GELMEYİ BENİ KİMSE DURDURAMAZ'

Bir kamu kuruluşundan emekli İngiliz Gloria Estefan Petterson (59), "18 yıldır Türkiye'ye tatile geliyorum. Bu pandemi döneminde kendimi çok korunaklı hissediyorum. Marmaris'te virüs salgını ile ilgili bilinçli insan çok fazla. Maskemi takıyorum ve huzurlu, güvenli tatil yapıyorum. Ülkeme dönenler için 14 gün karantina süresi alındı. Ama, çalışanlar için bu çok kötü bir durum. Bazı İngilizler iş kaybına uğrayabilir. Devlet tarafından desteklenmeyen orada bir toplum var. Emekliyim, benim için sorun olmaz. Beni kimse durduramaz, her zaman Türkiye ve Marmaris'e gelirim" dedi.

Hemşire ve polis emeklisi Linda ve Peter Afterloon, "7 yıldır Türkiye ve Marmaris'e geliyoruz. Türkler çok sıcakkanlı ve yardımsever. Marmaris'te tatilde olmaktan mutluyuz. Burada her şey güvenli ve huzurlu. Güzel dostluklar kazandık" diye konuştu.

HUZURSUZ VE MUTSUZ OLAN TURİST GÖRMEDİM

Siteler Mahallesi'nde 11 yıldır kafeterya ve plaj işletmeciliği yapan Kerim Mutlu (36), "İskoç, Türk ve Birleşik Krallık bayrağı plajımızın girişinde asılıdır. Bu plajımıza ve mekfnımıza İngilizlere geliyor. İngilizler, Marmaris'in huzurlu ve sağlıklı olduğunu söylüyorlar. En çok sıcakkanlılığımızı seviyorlar. Yemeklerimizi çok seviyorlar. Şimdiye kadar mutsuz olan bir İngiliz görmedim. Gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartıyorlar. Kendilerini memnun etmek için her türlü hizmeti veriyoruz" dedi.

Uzunyalı bölgesinde restoran ve plaj işletmeciliği yapan Eray Kul (28) da "Bizim mekanlarımız İngiliz ve İskoç turist ağırlıklıdır. Bizler çok yardımcı olduğumuz ve misafirperverliği gösterdiğimiz için İngilizler o kadar huzurlular ki ülkelerine dönmek istemediklerini her defasında dile getiriyorlar. Virüs salgını ile ilgili ciddi tedbirlerimizi almıştık bundan da çok mutlular.10 yıldır bu işi yapıyorum. Bu pandemi döneminde huzursuz ve mutsuz olan İngiliz ve İskoç turist görmedim" dedi.
DHA
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