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Özge Sevinç'in ölümüyle ilgili 4 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki bir evde dövülüp vücudunda sigara söndürülerek işkence edilmiş halde bulunan 10 gün sonra Kütahya'nın Simav ilçesindeki baba evinde yaşamını yitiren Özge Sevinç'in (27) ölümüyle ilgili gözaltına alınan, aralarında eşi Ahmet Sevinç'in (65) de bulunduğu 7 kişiden 4'ü tutuklandı.
 02 Ekim 2020 16:23
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Özge Sevinç'in ölümüyle ilgili 4 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki bir evde 13 Temmuz günü yarı baygın halde bulunan ve dövülüp kollarında sigara söndürüldüğü ortaya çıkan 1 çocuk annesi Özge Sevinç, hastanedeki tedavisinin ardından götürüldüğü Kütahya'nın Simav ilçesi Karapınar köyündeki baba evinde 23 Temmuz günü yaşamını yitirdi. Olayın ardından genç kadının anne-babası Simav Cumhuriyet Savcılığı'na giderek şikayetçi oldu.

Savcılık, dosyayı yetkisizlik kararı ile Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Sevinç'in babası Ali Aktaş ile annesi Gülfer Aktaş, yaşadıkları Simav'dan 16 Eylül'de Sındırga'ya giderek savcılıkta ifade verdi. Aktaş çiftinin ifadelerine başvurulmasından 3 gün sonra soruşturma kapsamında savcılığın talimatıyla polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Sındırgı Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Haklarında Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan 7 şüphelinin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

'DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Yaşamanı yitiren Özge Sevinç'in babası Ali Aktaş (55), yaşanan süreç hakkında konuştu. Baba Aktaş, "Soruşturma kapsamında kızımın ölümüne sebep olan nikahlı eşi Ahmet Sevinç, dini nikahlı eşi Cihan B.'nin (32) annesi Elif Altıntaş (60) ve Cengiz Karataş (52) ile kızımı zorla fuhşa yönlendiren Hafize Atar'ın (49) Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Sındırgı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanması bizi teselli etti. Söz konusu davada 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 7 kişi hakkında dava açıldı. Davaya Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi bakıyor. Suçluların ceza almasını istiyoruz. Türk adaletine güveniyorum. Kızımın genç yaşta ölümüne sebep olanların Türk adaleti önünde hesap vereceği günler yakın. Davanın takipçisi olacağız. Bir an olsun bile peşini bırakmayacağız" dedi.

İşkence sonucu ölen Özge Sevinç'in annesi Gülfer Aktaş (51) da, "Kızım Özge'nin şu an 1 yaşındaki çocuğunu para karşılığı evlatlık vermek istememesi ve zorla fuhşa yönlendirilmesi sonucu işkence gördüğüne dair elimizdeki belge ve görüntüleri mahkemeye sunduk. Bunun üzerine mahkeme kızımın ölümüne sebep olan 4 kişiyi tutukladı. Ayrıca ölümüyle ilgili Simav Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Savcılık otopsi sonucu bekliyor. Gelecek sonuca göre Simav'da da dava açacağız. Kızım genç yaşta işkence görerek öldü. Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yeni gelişmeler bekliyoruz. Kızımın ölümüne sebep olanların ceza almasını istiyoruz. Benim kızım gitti. Başka canlar yanmasın" diye konuştu.
DHA
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