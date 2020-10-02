1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bekçi yaptığı hareketle gönülleri fethetti

Mersin'de petrol istasyonundaki bıçaklı kavga olayına giden mahalle bekçisi, kan kaybeden yaralı gence üzerindeki tişörtü çıkararak tampon yaptı.
 02 Ekim 2020 16:19
+Aa- Yazdır
Bekçi yaptığı hareketle gönülleri fethetti

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna giden Nurettin G., daha önce kendisine pet şişe ile akaryakıt satmadığı için husumetli olduğu istasyon görevlisi Erhan Gülmez ile tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüşünce, Nurettin G., üzerinde taşıdığı bıçakla petrol istasyonu görevlisi Erhan Gülmez'i sağ bacağından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve görevli mahalle bekçileri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Bekçi, yaralıya tişörtü ile tampon yaptı

Bacağından yaralanan görevli Erhan Gülmez, yerde acı içinde kıvranırken, mahalle bekçilerinden biri, kan kaybeden gence üzerindeki tişörtü çıkarıp tampon yaptı. İlk müdahalesi polis ve bekçiler tarafından yapılan yaralı genç, daha sonra olay yerine çağrılan ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli Nurettin G. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Muğla'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
02 Ekim 2020 17:52		 'Antep urmu dut şurubu' coğrafi işaret olarak tescillendi
02 Ekim 2020 17:08
Kırkağaç kavunundan pekmez yapıldı
02 Ekim 2020 16:42		 Rize'nin Ardeşen ilçesinde şiddetli yağış
02 Ekim 2020 16:26
Sınırdan ayakkabılarına gizlediği 2 kilo altınla geçmeye çalıştı
02 Ekim 2020 16:21		 Marmaris'te İngiliz turistler ülkelerine dönmek istemiyor
02 Ekim 2020 16:17
Karnından 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı
02 Ekim 2020 16:14		 Su hattı kazısında bir küp sikke bulundu
02 Ekim 2020 15:55
Zamanında müdahale büyük bir faciayı önledi
02 Ekim 2020 15:52		 Katledilen Tuğba'nın annesinin feryatları yürekleri dağladı
02 Ekim 2020 15:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:55 - CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündemi değerlendirdi17:52 - Muğla'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti17:49 - Firari 4 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı17:46 - FETÖ operasyonunda yakalanan 4 zanlı itirafçı oldu17:43 - Yangın merdiveninde iki çocuğunun gözleri önünde öldürülmüş17:40 - Erzincan merkezli FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı
17:37 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:34 - Pozitif vaka ve temaslı arttı, mahalle karantinaya alındı17:30 - Köpeği öldürüp, sahibini bıçaklayan şahıs tutuklandı17:27 - Dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs öldü17:24 - Evlilik hazırlığındaki çiftin paralarını çalan zanlılar yakalandı17:20 - Trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatmıştı! İlk duruşmada tahliye...
17:17 - İçişleri Bakanlığından 'Amedspor' açıklaması17:14 - Maskesi olmadığı için polisten kaçan şüpheli yakalandı17:11 - Döviz fiyatlarında son durum...17:08 - 'Antep urmu dut şurubu' coğrafi işaret olarak tescillendi17:05 - Mersin'deki sahte rapor operasyonunda 6 zanlı daha tutuklandı
17:02 - Karısını öldürüp ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi yaraladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Üç sınıf için yüz yüze eğitim gündemde
KPSS 2020/12 tercih kılavuzu yayımlandı
İşte en çok ve en az korona hastası olan iller
1 milyon taşeron için ikinci bahar
Hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkarmıştı... İşte sonuç
ABD Başkanı Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Üniversitede tacizde ikinci perde... Öğrenciler ayaklandı
Bir ilimizde esnek çalışma iptal edildi
MEB'den öğretmen atamalarında 'başarı sıralaması' açıklaması
Meslek liseleri yüz yüze eğitime başlıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
03.10.2020 fenerbahçe vs f.karagümrük maçı 4
giuliano de paula 1
coğrafi işaret 1
dask 3
susayisan sus susmayisan afkur 2
14 günlük temaslı raporun 40 günlük süreye dahil olması 1
Fikri Mülkiyet Hakları 1
toplu taşımalarda hes kodu istenmesi 4
dış ticaret 1
bilanço 4
SON İLANLAR
Hatipli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Küplü Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Özalp Belediyesi 23 İşçi Alacak
Mamak Belediyesi 50 Zabıta Memuru alacak-İlan güncellendi
Karataş Belediyesi 2 Memur Alacak
Kestel Belediyesi 5 Zabıta Memuru Alacak
Uludağ İhracatçı Birlikleri 3 Uzman Yardımcısı Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon Birlikleri 1 Personel Alacak
Türkiye İhracatçılar Meclisi 6 Personel Alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam