Bekçi yaptığı hareketle gönülleri fethetti
|02 Ekim 2020 16:19
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Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna giden Nurettin G., daha önce kendisine pet şişe ile akaryakıt satmadığı için husumetli olduğu istasyon görevlisi Erhan Gülmez ile tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüşünce, Nurettin G., üzerinde taşıdığı bıçakla petrol istasyonu görevlisi Erhan Gülmez'i sağ bacağından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve görevli mahalle bekçileri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Bekçi, yaralıya tişörtü ile tampon yaptı
Bacağından yaralanan görevli Erhan Gülmez, yerde acı içinde kıvranırken, mahalle bekçilerinden biri, kan kaybeden gence üzerindeki tişörtü çıkarıp tampon yaptı. İlk müdahalesi polis ve bekçiler tarafından yapılan yaralı genç, daha sonra olay yerine çağrılan ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şüpheli Nurettin G. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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