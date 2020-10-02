Rize'nin Ardeşen ilçesinde şiddetli yağış
Rize'nin Ardeşen ilçesinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.
|02 Ekim 2020 16:26
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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2 gündür etkili olan yağmur yağışı bazı noktalarda olumsuzluklara yol açıyor. Rize'nin Pazar ilçesinde dün 2 aracın toprak altında kalmasına neden olan şiddetli sağanak bugün Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi grup yolunda heyelana yol açtı. Yol tamamen trafiğe kapanırken, bazı sürücüler heyelandan son anda kurtuldu.
İlçe özel idare ekipleri tarafından kapanan yolda temizlik çalışmaları başlatılırken, yol açma çalışmaları sürüyor.
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