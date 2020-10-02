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Depresyon Kovid-19 salgını döneminde üç kat arttı

Depresyon ve kaygı bozukluğunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla üç kat arttığı saptandı.
 02 Ekim 2020 16:29
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Depresyon Kovid-19 salgını döneminde üç kat arttı

Avusturyalı, İngiliz ve Belçikalı uzmanların yürüttüğü çalışmada ciddi düzeylerde kaygı bozukluğu ve depresyon belirtileri bildirenlerin oranının nisandan bu yana yüzde 52'ye ulaştığı, salgından önce bu oranın yüzde 17 olduğu ifade edildi.

Araştırmaya göre, salgın döneminde depresyon ve kaygı bozukluğu en çok gençler, kadınlar, işsizler ve düşük gelirlilerde görüldü.

Sheffield Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Dr. Jaime Delgadillo, "İnsanların akıl sağlığıyla ilgili önemli ve acil bir duruma dikkat çekmek istiyoruz. Akıl sağlığı hizmetlerine geçmişten bu yana yetersiz kaynak sağlandı. Bu çalışma, akıl sağlığına böyle zor bir süreçte çok daha fazla önem verilmesi gerektiğini bir kez daha göstermiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Kovid-19 salgını süresince ülkede görülen depresyon vakalarına ilişkin yayımladığı raporda Temmuz 2019'dan İngiltere'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü mart ayına kadar her 10 yetişkinden birinde depresyon belirtileri görülürken, salgının başlamasında bu yana her 5 yetişkinden birinde depresyon belirtileri ortaya çıktığı ifade edilmişti.
Anadolu Ajansı
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