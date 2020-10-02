Kocaeli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
|02 Ekim 2020 16:33
|+Aa- Yazdır
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyesi firari zanlıların yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30 Eylül'de gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüpheli ise hakkında soruşturma bulunduğu için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Firari 4 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı
02 Ekim 2020 17:49
|FETÖ operasyonunda yakalanan 4 zanlı itirafçı oldu
02 Ekim 2020 17:46
|Erzincan merkezli FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı
02 Ekim 2020 17:40
|FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
02 Ekim 2020 16:03
|FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na yönelik operasyon: 21 gözaltı
02 Ekim 2020 15:09
|İçişleri: Selefi derneklerine yönelik tahkikat devam ediyor
02 Ekim 2020 14:18
|FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 7 yıl 9 ay hapis
02 Ekim 2020 13:54
|Samsun'da FETÖ operasyonunda iki şüpheliye daha adli kontrol
02 Ekim 2020 13:41
|Balıkesir merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 13 gözaltı
02 Ekim 2020 12:31
|21 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 23 zanlıdan 5'i tutuklandı
01 Ekim 2020 22:42