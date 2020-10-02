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Gümüşhaneli üretici Çilek'ten 3 milyon lira kazandı

Gümüşhane'de son yıllarda alternatif ürün olarak üretimi yapılan çilek meyvesinde bu yılın son ürünleri hasat ediliyor. İl genelinde 96 dönüm alanda üretilen çileklerle üreticilerin 3 milyon liralık hasıla elde etmesi bekleniyor.
 02 Ekim 2020 16:39
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Gümüşhaneli üretici Çilek'ten 3 milyon lira kazandı

Gümüşhane'de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2020 yılında bir önceki yıla göre üretim alanı yüzde 300'e yakın oranda artan çilek meyvesinde üretim her geçen yıl artarak devam ediyor.

Gümüşhane'nin temiz havası, kirlenmemiş toprakları ve güneşli gün sayısının fazla olması nedeniyle üretilen çilekler farklı bir aroma ve kokuya sahip olurken, vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Gümüşhane çileği piyasada yok satıyor.

Köse ilçesinde Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme projesi kapsamında bu yıl 25 dönüm alanda kurulan çilek bahçelerini yerinde görerek incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Müdürü İl Edip Birşen, bahçe sahipleriyle sohbet ederek çilek bahçeleri ile ilgili bilgi aldı.

"3 milyon liralık 190 ton çilek elde edildi"

Yaptığı açıklamada Gümüşhane'de çilek tarımını geliştirmek amacı ile uygulamaya koydukları Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesinin çiftçiler tarafından da benimsenerek önemli bir tarımsal faaliyete döndüğünü kaydeden Birşen, "Çilek yetiştiriciliği 2020 yılı üretim sezonunda Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteği ile 66 dekar alanda 58 üreticiye 326 bin adet sertifikalı Albion çeşidi çilek fidesi dağıtımını yaptık. Malç naylonu ve damlama sulama sistemi kurulu modern kapama bahçeleri tesis ettik. Geçen yıl 29 dekar alanda yapılan çilek üretimi bu yıl üç kat artarak 96 dekar alanda çilek üretimimiz oldu. 190 ton çilek elde edildi. Bu miktar ilimize 3 milyon lira ekonomik katkı sağlayacaktır" dedi

"Çilek yetiştiriciliği Gümüşhane'de giderek yaygınlaşıyor ve ciddi derecede katma değer oluşturuyor"

Çileğin farklı aroması, yüksek şeker oranı ve uzun raf ömrü ile Gümüşhane için ideal bir ürün olduğunu dile getiren Birşen, "Bunun devamında da İl Müdürlüğü olarak çiftçilerimize yetiştiricilik konularında, damla sulama sistemi, malçlama ve diğer teknik konularda ciddi eğitimler verilerek teknik destek sağladık. Teknik elemanlarımızın işin başından sonuna kadar işin içinde bulunmak suretiyle hem malçlama kısmını, naylon çekimini, naylon altında sulama sistemi döşenmesi ve fidelerin dikimi olmak üzere tüm safhalarında teknik personellerimizin düzenli olarak tarlalarda kontrol yaparak üreticilere destek verildi. Çilek yetiştiriciliği Gümüşhane'de giderek yaygınlaşıyor ve ciddi derecede katma değer oluşturuyor. İlimizin iklim ve toprak yapısına uyumlu olan çilek yetiştiriciliğini geliştirilerek alternatif ürün arayışı olan çiftçilerimize yeni geçim kaynağı ve istihdam alanları oluşturulacak. Amacımız önümüzdeki yıllarda da Gümüşhane'de alternatif ürün olarak çilek yetiştiriciliğini yaygınlaştırmaktır" diye konuştu.

"Ürünü tarlada satıyoruz, üzerine kar yağıncaya kadar hasada devam edeceğiz"

Köse merkez Subaşı köyünde çilek tarlasında hasat yapan üreticilerden Salih Meral ise "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün önerisiyle ve onların destekleriyle köyümüzde çilek üretimine başladık. Çilek üretimi bize daha kolay geldi ve daha çok kazanıyoruz verim de güzel. İlaç kullanmıyoruz. Ürünümüz tamamen doğal ve lezzetli. Amacım daha fazla üretim yapmak. Ürün çok iyi ve talep çok fazla olduğu için pazar sorunum da yok. Hatta ürünü tarlada kilogramı 10 ila 15 liradan alıcı satıyoruz. Üzerine kar yağıncaya kadar hasada devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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