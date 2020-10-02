WhatsApp'a beklenen özellik geldi! Artık süresiz
|02 Ekim 2020 16:52
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WhatsApp, kullanıcılarının uzun süredir beklediği özelliği duyurdu. Kullanıcılar artık karşısındaki kişiyi süresiz bir şekilde sessize alabilecek. Önceden sessize alınmak istenen kişi ya da grup en fazla 1 yıl sessize alabiliyordu ve sürenin dolmasıyla birlikte ses otomatik olarak açılıyordu.
Getirilen yeni özellik sayesinde de bu süre sınırı ortadan kaldırıldı, böylece kişi ne zaman isterse sesi açabilecek. Konuşmanın sessize alınması süresi dolduğundan otomatik olarak sesli hale gelmesi gibi bir durumda ortadan kaldırılmış olacak. Son güncelleme ile getirilen bu özellik kullanıcılara dağıtılmaya başladı.
Bir Yeni Özellik DahaWhatsApp, bir yeni özellik üzerinde çalıştığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.
Buna göre kullanıcılara arasında gönderilen görsel mesajlara süre sınırı eklenebilecek.
Daha Snapchat platformunda kullanılan bu özellikte, gönderilen görselin ne kadar süreyle karşı tarafa gösterileceğini belirlemek mümkün oluyordu, süre sonunda ise görsel kendiliğinden kayboluyordu.
WhatsApp'ın tıpkı bunun gibi bir özellik üzerinde çalıştığı açıklanmıştı. Ancak görselin süresi dolduktan sonra karşı tarafın galerisinde kalıp kalmayacağı hakkında ise net bir bilgi bulunmamakta. Gönderilen görselin karşı tarafa ne kadar süre ile gösterileceği hakkında da net bir bilgi bulunmuyor.
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