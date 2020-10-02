1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Bugün iyileşen hasta sayısı yeni hasta sayısından fazla

Koca: "Bugün ağır hasta sayımız 1455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık."
 02 Ekim 2020 19:51
+Aa- Yazdır
Bugün iyileşen hasta sayısı yeni hasta sayısından fazla

Sağlık Bakanlığı 2 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 1442 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 63 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1455 oldu.

Son 24 saatte 1506 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 282 bin 657'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım. ' ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Karabük'te Kovid-19'lu kişiler için 'misafir izolasyon odası'
02 Ekim 2020 20:16		 24 itfaiye eri immün plazma bağışında bulundu
01 Ekim 2020 23:28
4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
01 Ekim 2020 22:13		 Prof. Dr. Yaşar'dan 'Herkesin başına gelebilir' uyarısı
01 Ekim 2020 21:54
İyileşen hastaların sayısı yeni hasta sayısına yakın
01 Ekim 2020 20:45		 Dr. Demiray: Öğretmenler öğrencileri korumalı
01 Ekim 2020 20:41
'Pozitif vakalar böyle artarsa yataklarımız yeterli gelmeyebilir'
01 Ekim 2020 20:32		 'Çift maske takarak kendisini koronavirüsten koruyor'
01 Ekim 2020 19:44
'Covid ile mücadele ederken ürtiker meydana gelebilir'
01 Ekim 2020 19:42		 'Temaslıları dedektif gibi tespit edip kontrol altına alıyoruz'
01 Ekim 2020 19:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:25 - Komşusunun inşaat halindeki evini yakmak isterken kendini yaktı21:21 - Bingöl'de yakalanan 6 dilenci il dışına gönderildi21:17 - İş güvenliği uzmanı, kazada öldü21:14 - Ankara'da toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu hale getirildi21:07 - 'Aralık ayında Türkiye ile vize serbestisi görüşülecek'20:59 - Haftanın son iş gününde tramvayda yoğunluk
20:55 - Karabük'te karantina kuralını ihlal eden iki kişi yurda yerleştirildi20:46 - Taksim'de çarşaflı erkek paniği! Kıskıvrak yakalandılar20:42 - Oğlunu tabancayla ağır yaraladı20:39 - Tamir ettirdiği aracını kontrol ederken altında can verdi20:35 - Kız kaçırma kavgasında bıçaklar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı20:33 - Şişli'deki metro şantiyesinde iş makinesinin altında kalan işçi öldü
20:29 - Cip, içme suyu hattında oluşan çukura düştü20:26 - Doktorlardan köy öğrencilerine kitap desteği20:25 - Fedakar öğretmenler okulları için kolları sıvadı20:19 - Hastaneye götürülen çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı20:16 - Karabük'te Kovid-19'lu kişiler için 'misafir izolasyon odası'
20:14 - İlkokul öğrencileri doğayı 'Orman Okulu'nda öğrenecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Üç sınıf için yüz yüze eğitim gündemde
KPSS 2020/12 tercih kılavuzu yayımlandı
Hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkarmıştı... İşte sonuç
İşte en çok ve en az korona hastası olan iller
1 milyon taşeron için ikinci bahar
Meslek liseleri yüz yüze eğitime başlıyor
Üniversitede tacizde ikinci perde... Öğrenciler ayaklandı
MEB'den öğretmen atamalarında 'başarı sıralaması' açıklaması
ABD Başkanı Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Bir ilimizde esnek çalışma iptal edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
g.rangers'ın galatasaray'la dalga geçmesi 5
dask 3
enver paşa pirinci 1
01.10.2020 şampiyonlar ligi kura çekimi 3
yağma hasan'ın böreği 2
aratos 1
avan proje 1
bakan salgını değil sayıları kontrol altına aldı 2
simit 2
Kaçar Hanedanlığı 1
SON İLANLAR
Hatipli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Küplü Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Özalp Belediyesi 23 İşçi Alacak
Mamak Belediyesi 50 Zabıta Memuru alacak-İlan güncellendi
Karataş Belediyesi 2 Memur Alacak
Kestel Belediyesi 5 Zabıta Memuru Alacak
Uludağ İhracatçı Birlikleri 3 Uzman Yardımcısı Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon Birlikleri 1 Personel Alacak
Türkiye İhracatçılar Meclisi 6 Personel Alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam