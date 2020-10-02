Bugün iyileşen hasta sayısı yeni hasta sayısından fazla
Koca: "Bugün ağır hasta sayımız 1455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık."
|02 Ekim 2020 19:51
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Sağlık Bakanlığı 2 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 1442 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 63 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1455 oldu.
Son 24 saatte 1506 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 282 bin 657'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım. ' ifadelerini kullandı.
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