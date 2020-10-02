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Karısını öldürüp ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi yaraladı
Osmaniye'de karısını pompalı tüfekle öldüren, ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi de yaralayan zanlı polise teslim oldu.
|02 Ekim 2020 17:02
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Alınan bilgiye göre, Karaçay Mahallesi'nde Gökmen O, Mehmet Ş. ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği karısı Emel O'ya pompalı tüfekle ateş etti.
Daha sonra Baş Mahallesi'nde, Mehmet Ş'yi de park halindeki otomobilinin içinde aynı tüfekle vuran Gökmen O, iki olayda kullandığı silahla polis merkezine teslim oldu.
Yaralı Emel O, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ş'nin tedavisi sürüyor.
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