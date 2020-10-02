'Antep urmu dut şurubu' coğrafi işaret olarak tescillendi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, Antep urmu dut şurubunun, kentin coğrafi işaretle taçlandırılan 29'uncu özel ürünü olduğunu belirtti.

Akıncı, şunları kaydetti:

"Şehrimizde ve bölgemizde sıklıkla yetiştirilen dut ağacından elde edilen ve özellikle dut hasadının başladığı mayıs ve haziran aylarında işlenerek hazır hale getirilen urmu dut şurubu asırlardır sevilerek tüketilen şifa deposu geleneksel içeceklerimiz arasında yer alıyor.

Gazi şehrimiz mutfak kültürü açısından oldukça zengin bir mirasa sahip. Bu değerleri korumak, özgün halleriyle gelecek nesillere taşımak ve ticari piyasalarda katma değer sağlamak amacıyla GTB olarak coğrafi işaret tescil çalışmaları yürütüyoruz. Şu ana kadar 14 geleneksel lezzetimize coğrafi işaret tescili aldık. Bunun yanı sıra 9 ürünümüz için başvurumuzu tamamladık."

GTB'nin, bulunduğu şehir adına Türkiye'de en fazla coğrafi işaret tescili alan borsa olduğuna dikkati çeken Akıncı, Gaziantep mutfağında özel bir yeri bulunan Antep lahmacununun Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescil edilmesi için de başvuru yaptıklarını bildirdi.