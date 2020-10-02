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Döviz fiyatlarında son durum...

 02 Ekim 2020 17:11
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Döviz fiyatlarında son durum...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,7630 7,7640 7,7570 7,7580
Avro 9,1150 9,1160 9,0880 9,0890
Sterlin 9,9800 10,0300 10,0130 10,0630
İsviçre Frangı 8,4390 8,4820 8,4110 8,4540
ANKARA
ABD Doları 7,7330 7,8130 7,7270 7,8070
Avro 9,0750 9,1550 9,0480 9,1280
Sterlin 9,9200 10,1300 9,9530 10,1630
Anadolu Ajansı
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