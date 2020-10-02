Döviz fiyatlarında son durum...
|02 Ekim 2020 17:11
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|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,7630
|7,7640
|7,7570
|7,7580
|Avro
|9,1150
|9,1160
|9,0880
|9,0890
|Sterlin
|9,9800
|10,0300
|10,0130
|10,0630
|İsviçre Frangı
|8,4390
|8,4820
|8,4110
|8,4540
|ANKARA
|ABD Doları
|7,7330
|7,8130
|7,7270
|7,8070
|Avro
|9,0750
|9,1550
|9,0480
|9,1280
|Sterlin
|9,9200
|10,1300
|9,9530
|10,1630
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