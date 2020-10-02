Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Maskesi olmadığı için polisten kaçan şüpheli yakalandı
Adıyaman'da sokağa maskesiz çıkan Suriye uyruklu Ahmed Abdülaziz, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan Abdülaziz gözaltına alındı.
|02 Ekim 2020 17:14
|+Aa- Yazdır
Olay, öğleden sonra Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri yaptıkları maske denetimi sırasında maskesiz sokağa çıkan Suriye uyruklu Ahmed Abdülaziz'e 'dur' ihtarında bulundu. Fakat polisi dinlemeyerek kaçan Abdülaziz, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Ahmed Abdülaziz polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Yangın merdiveninde iki çocuğunun gözleri önünde öldürülmüş
02 Ekim 2020 17:43
|Dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs öldü
02 Ekim 2020 17:27
|Evlilik hazırlığındaki çiftin paralarını çalan zanlılar yakalandı
02 Ekim 2020 17:24
|Karısını öldürüp ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi yaraladı
02 Ekim 2020 17:02
|Tutuklanan Yusuf Aydemir'in yakınları gazetecilere saldırdı
02 Ekim 2020 16:58
|Ateşi yüksek çıkınca ortalık karıştı
02 Ekim 2020 16:49
|Dini nikahlı eşini kuaför dükkanında öldürdü
02 Ekim 2020 16:12
|Alkollü kadın avukat Kuşadası'nı ayağa kaldırdı
02 Ekim 2020 16:06
|Babasını dolandırdılar, oğlu yakalattı
02 Ekim 2020 15:17
|Kaçak elektrik denetiminde arbede: 1 asker yaralı
02 Ekim 2020 13:57