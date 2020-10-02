Evlilik hazırlığındaki çiftin paralarını çalan zanlılar yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20 Eylül tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki Sağlık Parkı içerisinde meydana gelen olayın ardından çalışma başlatan Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresinde çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yapılan kamera taraması sonucu hırsızlık olayını, M.G. ve 18 yaşından küçük Y.N.'nin gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların, bu olay haricinde 3 ayrı faili meçhul motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı suçunu da işledikleri tespit edildi. Zanlılardan Y.N. tutuklanırken, M.G. ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Düğün paralarını çaldırdılar

Mersin'de yaşayan ve evlilik hazırlığı yapan 35 yaşındaki Fatma Polat ile Almanya'da restoran işleten 51 yaşındaki Mustafa Zülküflü, 20 Eylül tarihinde kutlama için gittikleri restoran dönüşünde dinlenmek için oturdukları parkta uyuyakalmış, sabah uyandıklarında çantalarıyla birlikte bin 800 euro, 650 TL ve üç cep telefonunun çalındığını gören çift, soluğu nikah masası yerine karakolda almıştı.