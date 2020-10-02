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Dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs öldü
Samsun'un Bafra ilçesinde dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti.
|02 Ekim 2020 17:27
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Olay, Bahçeler Mahallesi Kazım Karabekir 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertunga Ataman isimli şahıs evinin önünde dayısının oğlu Şenol Kadakal'ın silahlı saldırısına uğradı. Göğsüne aldığı 2 kurşunla ağır yaralanan Ertunga Ataman olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ataman, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Ataman'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Şenol Kadakal olay sonrası silahıyla birlikte polise teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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