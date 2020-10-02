Köpeği öldürüp, sahibini bıçaklayan şahıs tutuklandı

OHAL KOMİSYONU, 3 AYDA 2 BİN DOSYA İNCELEYEBİLDİ OHAL Komisyonu, 3 Temmuz'da yaptığı açıklamada 18 bin dosya kaldığını açıklamıştı. Bugün yapılan açıklamaya göre geçen süre içinde için 2 bin dosya incelenmiştir. Kalan dosya sayısı 16 bin 50'dir.