Çeyrek altın ne kadar oldu?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 azalışla 474,50 liradan tamamladı
|02 Ekim 2020 17:37
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 769,00 lira, Cumhuriyet altını 3.147,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 474,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|474,50
|474,70
|474,30
|474,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.127,00
|3.148,00
|3.126,00
|3.147,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|433,00
|437,00
|432,70
|436,70
|Lira(Tam) Ziynet
|3.056,00
|3.076,00
|3.055,00
|3.075,00
|Yarım Ziynet
|1.528,00
|1.538,00
|1.527,00
|1.537,00
|Çeyrek Ziynet
|764,00
|769,00
|764,00
|769,00
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