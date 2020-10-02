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Erzincan merkezli FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Erzincan merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı.
 02 Ekim 2020 17:40
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Erzincan merkezli FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Erzincan'ın yanı sıra İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay ve Kayseri'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında polis okulu öğrencilerinin "mahrem imamı"nın ve aktif görevdeki iki kişinin de bulunduğu zanlılar, adliyeye çıkarıldı.

Savcılık sorgusu sonrası Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan C.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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