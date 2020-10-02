Yangın merdiveninde iki çocuğunun gözleri önünde öldürülmüş
|02 Ekim 2020 17:43
|+Aa- Yazdır
Merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi Soydaş Sitesi'nde bu sabah meydana gelen olayda, bir araçla gelen 3 kişiden silahlı olan biri kişi, Seher Özkurt'un oturduğu sitenin 9. katına çıkmış, kaçmaya çalışan genç kadını yangın merdiveninde kurşun yağmuruna tutarak öldürmüştü. Site sakinlerinden edinilen bilgiye göre, cinayetin, genç kadının 2 çocuğunun gözleri önünde işlendiği, cezaevinden yeni çıkan cinayet zanlısının ise kadının dini nikahlı eski eşi S.S. olduğu öne sürüldü.
"Benim için dua edin bu adamdan kurtulayım"
Öldürülen Seher Özkurt'un (33) sık sık zanlı hakkında 'uzaklaştırma' kararı aldığı, şüphelinin de bu kararı ihlal ettiği için cezaevine girdiği iddia edildi. Genç kadının, bu konudaki rahatsızlığını ise "Benim için dua edin bu adamdan kurtulayım" şeklinde komşularıyla paylaştığı belirtildi.
Öte yandan, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürerken, kaçtığı araç ise Adana'da bulundu. Gözaltına alan araç sürücüsünün, cinayet zanlısını Tarsus ilçesinde indirdiğini söyledi öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kooperatif muhasebe müdürü, vurgun yaparak kayıplara karıştı iddiası
02 Ekim 2020 18:01
|Dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs öldü
02 Ekim 2020 17:27
|Evlilik hazırlığındaki çiftin paralarını çalan zanlılar yakalandı
02 Ekim 2020 17:24
|Maskesi olmadığı için polisten kaçan şüpheli yakalandı
02 Ekim 2020 17:14
|Karısını öldürüp ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi yaraladı
02 Ekim 2020 17:02
|Tutuklanan Yusuf Aydemir'in yakınları gazetecilere saldırdı
02 Ekim 2020 16:58
|Ateşi yüksek çıkınca ortalık karıştı
02 Ekim 2020 16:49
|Dini nikahlı eşini kuaför dükkanında öldürdü
02 Ekim 2020 16:12
|Alkollü kadın avukat Kuşadası'nı ayağa kaldırdı
02 Ekim 2020 16:06
|Babasını dolandırdılar, oğlu yakalattı
02 Ekim 2020 15:17