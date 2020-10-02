FETÖ operasyonunda yakalanan 4 zanlı itirafçı oldu
Afyonkarahisar merkezli Uşak ve Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede, adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
|02 Ekim 2020 17:46
|+Aa- Yazdır
Afyonkarahisar merkezli Uşak ve Ankara'da, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesinde işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette ve savcılıkta itirafçı olarak ifade veren zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Firari 4 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı
02 Ekim 2020 17:49
|Erzincan merkezli FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı
02 Ekim 2020 17:40
|Kocaeli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
02 Ekim 2020 16:33
|FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
02 Ekim 2020 16:03
|FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na yönelik operasyon: 21 gözaltı
02 Ekim 2020 15:09
|İçişleri: Selefi derneklerine yönelik tahkikat devam ediyor
02 Ekim 2020 14:18
|FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 7 yıl 9 ay hapis
02 Ekim 2020 13:54
|Samsun'da FETÖ operasyonunda iki şüpheliye daha adli kontrol
02 Ekim 2020 13:41
|Balıkesir merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 13 gözaltı
02 Ekim 2020 12:31
|21 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 23 zanlıdan 5'i tutuklandı
01 Ekim 2020 22:42