Muğla'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.
|02 Ekim 2020 17:52
|+Aa- Yazdır
Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir sitede arıtma işi yapan Ayhan Köse, pis suyu pompayla çektiği sırada elektrik akımına kapıldı.
Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Köse, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Köse'nin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Antep urmu dut şurubu' coğrafi işaret olarak tescillendi
02 Ekim 2020 17:08
|Kırkağaç kavunundan pekmez yapıldı
02 Ekim 2020 16:42
|Rize'nin Ardeşen ilçesinde şiddetli yağış
02 Ekim 2020 16:26
|Sınırdan ayakkabılarına gizlediği 2 kilo altınla geçmeye çalıştı
02 Ekim 2020 16:21
|Bekçi yaptığı hareketle gönülleri fethetti
02 Ekim 2020 16:19
|Marmaris'te İngiliz turistler ülkelerine dönmek istemiyor
02 Ekim 2020 16:17
|Karnından 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı
02 Ekim 2020 16:14
|Su hattı kazısında bir küp sikke bulundu
02 Ekim 2020 15:55
|Zamanında müdahale büyük bir faciayı önledi
02 Ekim 2020 15:52
|Katledilen Tuğba'nın annesinin feryatları yürekleri dağladı
02 Ekim 2020 15:49