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Kooperatif muhasebe müdürü, vurgun yaparak kayıplara karıştı iddiası
İzmir'de bulunan Merkez Bornova Esnaf ve Kefalet Kooperatifinde görevli muhasebe müdürü S.A., iddiaya göre kuruma ait olan 1 milyon 600 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden kooperatif yetkilileri, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
|02 Ekim 2020 18:01
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İzmir'de bulunan Merkez Bornova Esnaf ve Kefalet Kooperatifinde muhasebe müdürü olan S.A. isimli şahıs, iddiaya göre kooperatife ait olan 1 milyon 600 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Durumun fark edilmesiyle birlikte kurum yetkilileri, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kamera kayıtlarının da bulunduğu öğrenilen S.A., her yerde aranıyor.
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