Rize'de şiddetli yağış nedeniyle iki ev zarar gördü, 20 köy yolu ulaşıma kapandı
Rize'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Fındıklı ilçesinde iki ev zarar gördü, il genelinde 20 köy yolu ulaşıma kapandı.
|02 Ekim 2020 18:12
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Öğle saatlerinden itibaren kentte etkili olan şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden oldu.
Yağış sonucu Çamlıhemşin, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde toplam 20 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kapanan yolların açılması için Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan Fındıklı ilçesine bağlı Meyvalı köyünde ise su baskını nedeniyle iki ev zarar gördü. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.
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