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Zonguldak'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
|02 Ekim 2020 18:15
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Ereğli-Ormanlı kara yolu Kızılcapınar köprüsü girişinde Olgun Ş. yönetimindeki 67 AAY 442 plakalı kamyon ile Uğur Sefa Dizdar'ın kullandığı 67 TK 572 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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