Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 50 bin 110 lira ceza kesildi
Muğla'da jandarma ekiplerince yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, 52 kişi ve 6 işletmeye toplam 50 bin 110 lira ceza kesildi.
|02 Ekim 2020 18:20
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İl Jandarma Komutanlığınca, 628 personelin katılımıyla, bin 771 işletme ile alışveriş merkezi ve sahil ile araçlar denetlendi.
Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 52 kişi ve 6 işletmeye 50 bin 110 lira ceza verildi.
Tatilciler, maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıldı.
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